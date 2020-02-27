嚴查疫情假消息 警政署一個月移送107人

中央流行疫情指揮中心今公布內政部警政署打擊網路不實假消息案件，過去一個月以來共偵辦116件，移送107人。指揮官陳時中表示，國際疫情進展快速，令人擔心，但社會安定需要維持，因此假訊息的處理相當重要，呼籲民眾勿轉傳。

內政部次長陳宗彥表示，過去有觀察到每次疫情中心重大資訊發佈，就會出現假消息，即刻偵辦查處。除了疫情指揮中心所移送、民眾檢舉、偵九隊主動偵辦，1月23日起共偵辦116件，目前已移送77件、共107人。包括氰化物殺死武漢病毒、衛生紙將缺貨、台灣已有數百人死於新冠肺炎等受矚目案件。

內政部警政署刑事警察局副局長朱宗泰表示，散播疫情謠言或不實訊息，除原傳染病防治法第63條處新台幣300萬元以下罰金，更面臨最高刑度3年以下有期徒刑，呼籲社會大眾勿製造恐慌，不要轉傳未經證實之訊息，以免觸法。