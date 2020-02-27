快訊

打破單日新高！南韓新增171例新冠肺炎確診 單日累計505例

王思平嫁牙醫樂當「李太太」 婚紗照曝光帥尪小臉蛋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嚴查疫情假消息 警政署一個月移送107人

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導

中央流行疫情指揮中心今公布內政部警政署打擊網路不實假消息案件，過去一個月以來共偵辦116件，移送107人。指揮官陳時中表示，國際疫情進展快速，令人擔心，但社會安定需要維持，因此假訊息的處理相當重要，呼籲民眾勿轉傳。

內政部次長陳宗彥表示，過去有觀察到每次疫情中心重大資訊發佈，就會出現假消息，即刻偵辦查處。除了疫情指揮中心所移送、民眾檢舉、偵九隊主動偵辦，1月23日起共偵辦116件，目前已移送77件、共107人。包括氰化物殺死武漢病毒、衛生紙將缺貨、台灣已有數百人死於新冠肺炎等受矚目案件。

內政部警政署刑事警察局副局長朱宗泰表示，散播疫情謠言或不實訊息，除原傳染病防治法第63條處新台幣300萬元以下罰金，更面臨最高刑度3年以下有期徒刑，呼籲社會大眾勿製造恐慌，不要轉傳未經證實之訊息，以免觸法。

疫情 內政部 假消息

延伸閱讀

武漢肺炎疫情中心一級開設 各部會副首長進駐

【重磅快評】擒縱顏清標 媽祖經濟學也要「順時中」

預防社區感染提前準備 指揮中心一級開設

藍委：應減輕陳時中的壓力

相關新聞

拍臀摸乳溝韓籍政大狼師出境落跑！今判刑1年2月定讞

韓國籍男子朴在慶（PARK JAE KYUMG）2017年在政治大學韓文系擔任助理教授，他多次在研究室撫摸或拍打2名女學...

台灣女詐徒印尼監獄產子 戶政機關：具有中華民國籍

刑事局中打第六隊破獲以藍姓男子為首的詐騙集團，其中12人在印尼設立機房，在去年間遭印尼三寶瓏移民局查獲，遭判刑10月並入...

左鎮化石園區旁坡地出現大量廢棄物 偷倒者移送法辦

黃姓業者涉嫌在台南市左鎮區光和段產業道路旁山坡地遭非法傾倒裝潢廢棄物，涉及違反廢棄物清理法，台南市環保局昨天與保七總隊第...

租屋補貼難助弱勢 立委民團籲落實

「齊頭式發放補助，真正弱勢者租不起屋！」立委吳玉琴、江永昌及邱顯智27日偕同多家社福團體，共同呼籲內政部儘速訂定「可負擔計算基準」，讓各縣市政府有依據可循，「真正的弱勢者才可以得到足夠的補助，負擔得起

嚴查疫情假消息 警政署一個月移送107人

中央流行疫情指揮中心今公布內政部警政署打擊網路不實假消息案件，過去一個月以來共偵辦116件，移送107人。指揮官陳時中表...

館長直播嗆打死國民黨 詹江村心生畏懼提告稱他像納粹

網紅館長陳之漢不滿前總統馬英九以人權為由，支持台商包機返台，日前開直播痛罵，並提到「拿刀拿槍去每個國民黨部（黨部），把他...

職業賭場捲土重來 警持搜索票查緝法辦

台南市北區中華北路2段民宅因涉嫌經營天九牌職業賭場，去年8月遭警方查獲後，最近又捲土重來，市警五分局蒐證請得搜索票，今天...

狠女教唆男友弒母獲原諒 一審判15年半

19歲鄭姓女子不滿情路受父母阻擋，去年涉嫌教唆21歲韓姓男友弒母，檢方起訴鄭女、韓男涉共犯殺害直系血親尊親屬、殺人重罪。家屬表示不希望兩人判死刑或無期徒刑，橋頭地院今天判鄭女有期徒刑15年半、褫奪公權8年，韓13年8月、褫奪公權7年，可上訴。

政大韓籍狼師判刑定讞 人早落跑出境

韓國男子朴在慶（PARK JAE KYUMG）2017年在政治大學韓文系擔任助理教授，他多次在研究室撫摸或拍打兩名女學生的臀部、乳溝，被檢方依違反性騷擾防治法起訴，一審依八個違反性騷擾防治法性騷擾罪，各判3月徒刑，應執行1年2月徒刑，得易科罰金，執行完畢後驅逐出境，案件在高院審理期間，他已出境，引起軒然大波。台灣高等法院駁回上訴，朴在慶判刑定讞。

前鄉長「黑松」收烏魚胗錄用清潔隊員 公懲會判撤職

雲林縣口湖鄉前鄉長蔡永常被控收受林姓夫妻交付的20斤烏魚胗及現金，作為錄用林的兒子當清潔隊員的對價，一審被依貪汙罪判刑5...

戴假髮偷娃娃機 男偷遍大台北終落網

黃姓男子涉嫌戴棕色假髮變裝，偷遍大台北地區夾娃娃店，警方接獲多名台主報案，去年5月26日蘆洲警方盤查發現黃男，將他追緝到...

他揚言模仿「鄭捷」犯案 判緩刑3年

高姓男子臉書預告「要學鄭捷犯案」，2天後現身台鐵區間車廂亮刀喊「我要當下一個鄭捷」，檢方依預備殺人罪起訴他；台北地院認為...

熱門新聞

排隊領愛心便當遭檢舉 法官施志遠：我不是完人

影片曝光！貨車送牛肉撞飛3騎士 女大生魂斷車輪下

館長洩密？ 余天助理：純聊天要當一回事那也沒辦法

北市女因病死亡生前曾發燒 檢警著隔離衣相驗

直銷老公約「下線」小三泡湯嘿咻 法官判要賠元配20萬

排隊買到口罩高興但下一秒發現新車不見 警找到他笑了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。