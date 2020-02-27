生前發燒疑似新冠肺炎？檢警9度聯繫北市衛政單位

北部地區一名38歲女子生前曾發燒，家屬質疑若檢警懷疑罹患新冠肺炎，為何不立刻採集檢體送驗，至今已事隔5日，還遲未能確定死因。台北地檢署強調，持續聯繫北市衛生局人員至少5次以上，但對方回覆非傳染病名單，無法到場檢疫，並非沒通知衛生機關；該個案將盡速解剖送疾管署檢疫。

北檢表示，2月23日下午，檢察官遇疑似為「嚴重特殊傳染性肺炎」病例首例報驗案件，當日下午轄區警分局報驗，先行移置新北市立殯儀館，因報驗時僅家屬筆錄，尚無就醫紀錄、家人入出境紀錄、工作處所同事接觸對象等資訊。

為查明死者有無臨床條件、檢驗條件、流行病學條件中任何一項（即「因應嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)疫情法醫相驗及解剖通報流程」），檢方持續聯繫台北市衛生局疾病管制科、台北市衛生局政風室、台北市政府衛生局衛生稽查科人員至少5次以上。

請求對方提供死者的資訊，確認死者是否需檢疫、有無居家隔離、居家檢疫或自主健康管理等身分，經衛生單位回覆：無此前例，且非傳染病名單，所以無法到場檢疫等語。

北檢指出，報驗轄區分局也於同日聯繫防疫專線1922及疾病管制署共4次，通報本案死者情形，經防疫專線1922回覆：已通報相關機關等語；經疾病管制署回覆，本案若非居家隔離、居家檢疫或獨居情事，即不須疫情通報，如法醫相驗結果有異常，相關檢驗人員再依法通報等語。

檢方持續調取及查明死者病歷及接觸史後，旋於2月24日前往相驗，並於當晚以視訊詢問家屬，並持續指揮司法警察查訪死者工作地點同事旅遊史、工作內容與辦公室陳設；於2月25日取得相關查訪資料後，於同日晚間與法醫共同研判相關資料。

2月26日已開立相驗屍體證明書（暫冰存）並交付家屬，因相驗及訪查得知死者外觀無外傷，然死者年輕，根據家屬陳述其近日有感冒症狀，但無重大或慢性病史，也未提供死者相關就醫紀錄，考量死者過世前曾發燒，死因無法判斷，又死者同事有於近期自國外返台，工作地點也會與入境客戶往來等情，故需進一步確認死因，以達迅速、正確處理案件。