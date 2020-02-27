館長直播嗆打死國民黨 詹江村心生畏懼提告稱他像納粹

網紅館長陳之漢不滿前總統馬英九以人權為由，支持台商包機返台，日前開直播痛罵，並提到「拿刀拿槍去每個國民黨部（黨部），把他（馬）找出來亂棍打死」；桃園市議員詹江村、黃敬平以身為國民黨員感到害怕，並痛批館長煽動社會造成對立，今赴桃園地檢署控告他恐嚇、違反社維法。

館長23日在直播開嗆「我一定帶人拿刀拿槍，去你每個國民黨，把你找出來亂棍打死」，隔天館長在臉書PO文解釋，表示有人開始宣傳他要拿刀槍殺國民黨，他是打個比方說，如果國民黨還在人權，讓20萬、30萬台商回台，疫情破口全台感染死傷無數，反正沒法律了，這筆帳他一定算，他一定殺光你們。

詹江村表示，館長在直撥提到如果疫情失控，要帶群眾抓出每個國民黨員用亂棍打死，他身為國民黨員心生畏懼，加上最近又有新案例確診，很怕社會民眾被館長煽動挑釁，他們都非常害怕，所以和議員黃敬平、安定力量秘書長毛嘉慶、直播主高鈞鈞及寒國人到桃園地檢提告。

詹表示，他們來提告館長違反社會秩序維護法、恐嚇，因為其言論說要將整個國民黨亂棍打死、殺掉，除造成社會對立，也已經像是德國希特勒納粹，把某個族群、某個黨派全殺掉，他也認為在某種程度而言，已經影響到國家安全，不管有無付諸行動，至少也有煽動，建議國安局介入調查。

黃敬平表示，要館長別仗著鏡頭前有百萬粉絲，在那邊煽動、玩弄話術，不清楚他在想什麼，並諷刺他跪綠、挺綠別太嚴重，是真的膝蓋太軟，還是心中只有金錢價值。

毛嘉慶則說，如果中華民國有任何1個人，和總統拍過莒光日、教學節目，和準副總統開過直播，而這個人又自稱曾經是黑道，所以他要弄到一些刀械去傷害人，他們相信這個人有政治特權，也有實力，重點是在網路上有上百萬粉絲，究竟是在慫恿、明示什麼？