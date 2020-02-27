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前鄉長「黑松」收烏魚胗錄用清潔隊員 公懲會判撤職

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
蔡永常。本報資料照片
蔡永常。本報資料照片

雲林縣口湖鄉前鄉長蔡永常被控收受林姓夫妻交付的20斤烏魚胗及現金，作為錄用林的兒子當清潔隊員的對價，一審被依貪汙罪判刑5年，二審改判7年6月徒刑，案件可上訴。監察院認為蔡永常違失情節重大，通過彈劾移送公務員懲戒委員會審理，公懲會判決撤職並停止任用3年。

監察院指出，蔡永常2010年3月1日至2016年7月1日擔任口湖鄉長，卻收受林姓夫妻給的烏魚胗等，作為裁示錄用林的兒子當正式清潔隊員的對價，違失情節重大。

監察院認為，蔡永常雖辯稱收烏魚胗是屬於私人禮尚往來，但蔡永常「例外」親自批示林的兒子成為清潔隊員，和以往行政慣例迥異，認為蔡永常收烏魚胗和錄用林的兒子有對價關係，認定蔡永常辯詞不可採。

雲林地方法院一審依不違背職務收賄罪判蔡永常5年徒刑，褫奪公權4年；案件上訴，台南高分院二審改判7年6月徒刑，沒收犯罪所得，仍可上訴。

監察院指出，蔡永常未能廉潔自持，反而利用職權收受烏魚胗，作為錄用清潔隊員的對價，收賄行為已經損及機關形象，嚴重敗壞官箴，通過彈劾移付懲戒。

監察院 清潔隊員 口湖鄉 貪汙

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