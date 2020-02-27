他揚言模仿「鄭捷」犯案 判緩刑3年

高姓男子臉書預告「要學鄭捷犯案」，2天後現身台鐵區間車廂亮刀喊「我要當下一個鄭捷」，檢方依預備殺人罪起訴他；台北地院認為，高前有精神疾病史，治療後病情已穩定，犯後深具悔意，刑以不執行為適當，雖判他有期徒刑10月，但宣告緩刑3年。可上訴。

檢方指控，去年3月25日，高在臉書預告「決定後天要學鄭捷犯案」，隨後到五金行購買水果刀；27日上午11時，他搭上台鐵區間車，列車行經松山站時，高拿出水果刀大喊「我要當下一個鄭捷」，但未實際揮刀攻擊乘客，列車靠站後，被站務人員、民眾合力壓制，移送法辦。

法院審理認定，高雖患有精神疾病，但犯案當下並未出現症狀，有辨識行為能力，不符合減刑要件，不過，考量他沒有前科，有按時回診、定期服藥，另接受社福機構輔導，應無再犯之虞，判刑10月，宣告緩刑。