街友領餐盒因「搶地盤」被趕 他拿刀殺死對方改判14年

街友柯盈吉去年到台北市萬華區活動中心樓梯間休息時，和陳姓街友「搶地盤」發生爭執，兩人扭打時，他拿出摺疊刀猛刺陳9刀，導致陳大量出血而死。一審依殺人罪判18年6月徒刑，褫奪公權9年，二審認為他並非預謀行凶，且為偶發事件，改判14年徒刑，褫奪公權6年，可上訴。

判決指出，柯盈吉2019年3月16日得知教會在活動中心舉辦活動，他在活動尚未開始前，先到樓梯間休息；陳姓街友事後也進入樓梯間，認為柯占據地盤，雙方發生肢體衝突。

兩人扭打期間，柯盈吉拿出口袋中口作用的折疊刀，朝陳的胸腹部、頭臉部、臀部、手臂猛刺，造成9處銳氣創傷，陳因大量出血致出血性休克死亡，柯也隨即逃離現場。

檢方依殺人罪起訴柯，一審認為柯惡性重大，判18年6月徒刑，但案件上訴，高院認為，柯盈吉為求一餐溫飽而到活動中心領餐盒，卻無故被陳驅趕、毆打，才萌生復仇之意，且陳的體型比柯高大，柯先和陳互毆才拿刀刺殺，且柯本身也多處受傷，顯見非預謀行凶，而是臨時起意的偶發衝突，原審判決量刑過重，因此撤銷改判。