假冒身分「重生」 他狠殺哥哥剁掌焚屍母求情判18年

男子林宗耀因經商失敗又官司纏身，他拿鐵鎚、菜刀狠殺哥哥，把自己證件放在死者身上後剁掌、焚屍，企圖混淆檢警誤認死者是自己，再假冒哥哥的身分「重生」。他一審被依家暴殺人、損壞屍體等罪判無期徒刑，二審因獲家屬原諒，且母親替他求情，依殺人等罪改判18年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

林宗耀2017年5月31日計畫假冒哥哥的身分活下去，他先安排2輛車並邀朋友飲酒唱歌，製造不在場證明，再變裝混淆視聽，隔天凌晨出手毆打哥哥胸部，拿鐵鎚重擊頭部，再拿菜刀猛砍哥哥的頭、頸部致死。

林宗耀犯後拿菜刀砍下哥哥雙手，並在屍體旁邊放數顆骰子，製造因賭債糾紛被人殺害滅口的假象，最終把自己的汽車駕照、名片放在哥哥的褲子口袋中，想使人誤認死者是自己，隨後潑汽油焚屍。

他在一審開庭時，曾下跪向大嫂道歉認錯，大嫂飽受喪夫之痛，但仍林宗耀求情，希望他早日出獄照顧年邁的母親；一審認為，林的貪婪凌駕手足之情而釀下大禍，可見惡性重大，但當庭認錯，仍有教化可能，判無期徒刑。

台中高分院二審認為，林宗耀事後有匯款200萬元給大嫂，並在審理期間再賠償300萬元，大嫂也同意不追究林宗耀刑民事責任；林母也替他求情，認為林宗耀從小從小品性佳又會照顧家人，而哥哥嗜賭成性，也是林宗耀幫忙償還賭債，認為會發生此事一定有原因，希望林宗耀早日出獄。

二審依殺人罪改判15年徒刑、褫奪公權10年，損壞屍體罪改判2年6月，應執行18年徒刑，最高法院駁回上訴定讞；另林宗耀犯偽造文書等罪判刑2年，得易科罰金，此部份二審確定。