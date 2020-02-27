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駐越南秘書發核發簽證圖利仲介 更一審改判8年10月徒刑

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
蕭裕文。本報資料照片
蕭裕文。本報資料照片

越南代表處前秘書蕭裕文被控與擔任河內台灣商會秘書長的人力仲介商曹保麟勾結，護航不符資格的越南學生或配偶來台，從2010年5月至2013年1月間沒動用薪資存款，卻能支付7萬5千多美金的房租，還買多個LV皮件。一審依圖利、公務員財產來源不明罪判12年徒刑，褫奪公權5年，二審改判10年徒刑；最高法院撤銷發回更審，高院更一審今依22個圖利罪、公務員財產來源不明罪，改判8年10月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。

蕭裕文2010至2013年間派駐越南代表處擔任秘書，負責協助辦理越南人士來台簽證業務，曹保麟是越南最大人力仲介商，從事越南人士來台就學、結婚等仲介事項。依規定，越南學生申請來台就學，須提存款、基礎華文或英文能力等證明；由於多數越南學生無法提供合格文件，曹保麟因而偽造相關證明書向駐越代表處申請簽證。

曹保麟向每名申請者索取1000至4500美元仲介費，協助越南學生及配偶來台；學生若成功入學，曹還可再向台灣的學校收取每名學生2000至3000元台幣的仲介費用。蕭裕文未經面談就核發曹承接的簽證案件。

檢方偵查時，要求蕭裕文對生活開銷與帳戶款項來源提出合理說明，蕭空泛地說「我在越南投資有獲利」。蕭說，在越南透過一位姓TUAN的友人投資越南房地產，投資本金約美金1萬元，獲利十幾萬美元，但不清楚投資的詳細項目、標的、時間。法官審理時，蕭也無法交代「TUAN」的身分與聯絡方式。

越南 簽證 公務員

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