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突破一千起病例之後 南韓即將衝擊的「疫情黑暗期」

因應新冠肺炎 北檢訂定措施維護安全

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
台北地檢署訂定因應新冠肺炎相關措施。本報資料照。
台北地檢署訂定因應新冠肺炎相關措施。本報資料照。

為因應新冠肺炎疫情，台北地檢署規劃及訂定相關措施，以維護訴訟當事人、檢察官、書記官、法醫師、司法警察及當事人家屬於解送人犯、相驗、解剖程序安全與健康。

1、 加強防護內勤偵查庭等設備，以維護同仁安全

（1） 台北地檢署在內勤偵查庭內，於法檯與當事人席中間加裝透明壓克力板，以適度阻隔飛沫。

（2） 檢視署內空間及動線，已規劃於一樓指認室作為疑似「嚴重特殊傳染性肺炎」訊問處所，區分解送進出路線及適當之拘留空間，以降低群聚感染風險。

（3） 於日前參訪桃園地檢署負壓隔離偵查庭及拘留室，已請專業廠商到署評估，研議比照桃園地檢署之規格設置簡易偵查庭，擬定操作標準程序，供同仁遵循。

2、 外勤相驗遇極可能病例因應措施，並函請轄區警局確實執行

（1）請轄區警局就相驗案件先查明往生者是否符合「因應嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎) 疫情法醫相驗及解剖通報流程」內臨床條件、檢驗條件、流行病學條件中任何一項，或符合「COVID-19武漢肺炎社區監測通報採檢及個案處理流程」任一條件，並填寫台北地檢署訂定因應「嚴重特殊傳染性肺炎」外勤報驗檢核表，連同報驗單傳送本署，經承辦檢察官審核決定是否啟動本措施。

（2）台北地檢署訂定「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情期間外勤相驗措施流程圖，由承辦檢察官聽取法醫意見及審視相關事證，決定啟動本措施後，即請司法警察將遺體先移置新北市立殯儀館負壓隔離解剖室擇訂適當時間進行相驗。

（3）相驗人員含檢察官、書記官及法醫至新北市立殯儀館時須穿戴完整隔離防護裝備，包含淋膜隔離帽套、腳套及隔離衣、N95口罩、眼罩、雙層醫療乳膠手套，並攜帶消毒殺菌用品。檢察官與書記官在適當地點，全程指揮相驗程序進行。司法警察先請家屬確認往生者身分無誤後，先行帶家屬離開相驗現場，由法醫進入負壓隔離解剖室檢驗屍體。

（4）法醫相驗完後做個人全身清潔消毒，重新戴回醫療口罩後離開相驗現場，法醫執行相驗前後不與警員、司法警察、往生者家屬、關係人等近距離接觸。

（5）相驗後檢察官後續偵辦流程、開立相驗屍體證明書及交辦司法警察辦理事項依其他相關偵訊程序辦理。

3、 檢察官為相驗時，依上述因應措施，謹慎查明有無臨床條件、檢驗條件、流行病學條件中任何一項，以避免防疫漏洞，維護家屬、執行職務同仁及國人健康

新冠肺炎 檢察官

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