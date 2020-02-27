拍臀摸乳溝韓籍政大狼師出境落跑！今判刑1年2月定讞

韓國籍男子朴在慶（PARK JAE KYUMG）2017年在政治大學韓文系擔任助理教授，他多次在研究室撫摸或拍打2名女學生的臀部、乳溝，被檢方依違反性騷擾防治法起訴，一審依8個違反性騷擾防治法性騷擾罪，各判3月徒刑，應執行1年2月徒刑，得易科罰金，執行完畢後驅逐出境，但案件在高院審理期間，他已出境，引起軒然大波；台灣高等法院今駁回上訴，朴在慶判刑定讞。

民事部分，受害2女各向朴在慶求償100萬元，台北地方法院去年判朴在慶應賠償共80萬元。

朴在慶2017年錄取政大助理教授，同年3月開班授課，他先要求一名女學生擔任助教，趁女學生待在研究室時，多次動手撫摸女學生的大腿內側，搓揉手臂，強行抱住女學生身體，還二度用手拍打女學生的屁股，見女學生受到驚嚇，還嘲笑說「為何反應這這麼大，我是把你當成女兒，才拍屁股，在韓國大人拍小孩屁股是給小孩鼓勵的意思」。

另外，朴在慶又在研究室對另一名女學生伸出狼爪，趁學生坐在他身邊使用筆電，突然伸手撫摸女學生的鎖骨，再摸到乳溝，使女學生心中陰影難以抹滅。檢方依違反性騷擾防治法起訴朴在慶。

朴在慶矢口否認犯行，供稱是女學生看不起他，要看他笑話，才會故意誣賴他；但法官根據證人證述、雙方對話記錄等，不採信朴在慶的說詞，台北地院前年認定他對2名女學生8次性騷擾，各判刑3月，應合併執行1年2月，得易科罰金。

但一審限制出境、出海期限到去年4月7日，案件上訴二審，高院去年5月行準備程序時，朴在慶仍有準時出庭，但10月開庭時，朴在慶即未出庭，確定朴在慶早已出境，高院諭知今年2月13日再開庭，但朴在慶仍未出庭，高院今直接判決。

高院當時指出，起初承辦受命法官賴邦元、審判長劉壽嵩均已退休，現今由受命法官劉兆菊承辦，審判長為張惠立。