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排隊領愛心便當遭檢舉 法官施志遠：我不是完人

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院候補法官施志遠前年底遭人檢舉，多次排隊領取免費愛心便當，更與案件當事人在現場爭吵，引發各界討論。圖／本報資料照
台南地院候補法官施志遠前年底遭人檢舉，多次排隊領取免費愛心便當，更與案件當事人在現場爭吵，引發各界討論。圖／本報資料照

台南地院候補前年底遭人檢舉，多次到台南市西門路上一海產店排隊領取免費愛心便當，更與案件當事人在現場爭吵。自律委員會認為，施未謹言慎行、廉潔自持，有違法官倫理規範，給予口頭告誡。施不服向公務人員保障暨培訓會申訴遭駁回並公告。施隨後在法官論壇發文「我或許也不是個完人，也不是個貴族，但會盡量去學習如何擔任好法官這份角色」，向對此新聞感到不堪的學長姐致歉。

施志遠是司法官訓練所55期結業，2016年9月被派任台南地院擔任候補法官。前年底，有民眾向台南地院檢舉，指施志遠身為法官，竟然與清寒人士一起排隊搶愛心便當，並附上照片，經地院政風室調查，將他送交自律委員會審議。

台南地院指出，院長對施法官做出口頭告誡的從輕處分後，施向法院第1次申訴，台南地院駁回其申訴，施不服向公務人員保障暨培訓委員會再申訴，經審議後決定駁回施的再申訴。此事也因此曝了光。

公務人員保障暨培訓委員會指出，施確實排隊領便當，便當雖是免費提供，但社會大眾多會認為應由經濟弱勢者領取比較妥當，施在該海產店遇到案件當事人欲討論其承審案情內容，卻未心生警惕，仍前往該地點，這已違反法官倫理規範，駁回施的再申訴。

施志遠在法官論壇發文表示，當時會到該海產店，是因為要請擔任發放便當義工的父母幫忙照顧小孩，況且海產店便當也沒有限定一定要是清寒人士才能領取。他提到，其實從案件被調查至今，也超過1年，老實說從不能釋懷到現在也能慢慢釋懷了。他指出「我或許也不是個完人，也不是個貴族，但會盡量去學習如何擔任好法官這份角色」。

便當 倫理 愛心

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