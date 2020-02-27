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性騷擾受審妻又中風 前法官賠錢拂卻官司

聯合報 / 記者王聖藜/即時報導
台北地院。本報資料照片
台北地院。本報資料照片

曾被移民署辦案發現召妓的台灣高等法院前法官楊炳禎，被控性騷擾台北某教學醫院護理師，法院審理，楊不認罪，但因妻子中風，不想在官非中糾纏，賠錢和解，獲撤告，台北地院今天對楊作公訴不受理判決。

法院召開準備庭時，被害的女護理師沒出庭，儘管楊炳禎對訴訟有信心，仍決定與她談判。

據了解，促使楊炳禎肯調解的因素，是楊的妻子近期第2次中風，罹患重疾的楊妻，擔心性騷擾官司的勝負，讓楊索性賠錢了事，雙方調解成功、簽立保密條約庭呈，官司落幕；知情人士說，「沒賠多少，就意思、意思啦！」

2019年7月11日上午，楊炳禎前往北部某教學醫院進行復健治療，被控告性騷擾，檢警偵辦，楊炳禎不認罪。

楊炳禎向檢察官辯稱，其時，女護理師在走廊上問他哪邊不舒服，他因為無法彎腰，又想將腳痛的事告訴護理師，才伸出手碰觸護理師，示意不適的部位在哪裡；楊說，女護理師當時穿著長褲，他根本沒有碰到她的肌膚。

不過，檢察官偵查採信護理師的說法，起訴書指控，楊炳禎與女護理師當天在走廊討論病情，趁對方聆聽他陳述病情時，忽然伸出右手自她的左臀下緣處、沿左大腿向下撫摸到左膝，違反性騷擾防治法。

事實上，楊炳禎爭議事件簿「厚厚一疊」。他身為法官，卻做骨董交易，違反公務員不得經營商業的規定；他曾被最高檢前特偵組鎖定為「正己專案」查辦的對象，法官辦公室一度遭搜索；監察院彈劾資料指出，他自2006年起，平均每兩個月即召妓1次；公懲會認定，楊炳禎行為失檢，議決撤職。

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