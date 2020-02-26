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遭控圖利財團 潘孟安告前立委梁牧養稱捍衛清譽

中央社 / 屏東縣26日電

針對前立委梁牧養「火大爆報」的不實內容及指控，屏東縣長潘孟安今天委由律師向屏東地檢署提出告訴，縣府發言人黃建嘉表示，潘孟安為維護個人聲譽及捍衛縣府公權力，才提出刑事告訴。

梁牧養昨天召開記者會，指屏東縣政府的四重溪休閒農業區計畫是圖利財團，縣府事後立刻召開記者會澄清，今天並正式以加重誹謗罪提出告訴。黃建嘉指出，如果外界有不當轉傳或惡意引用不實內容，也將一併提告。

黃建嘉表示，武漢肺炎疫情仍在延燒，在潘孟安帶領縣府團隊全力抗疫之際，發生惡意、虛構的不實指控，縣府深感遺憾，但依法行政立場不會改變。

黃建嘉指出，梁牧養民國93年在車城鄉經營悠客馬術渡假村迄今，近年因租約問題與地主衍生爭執及訴訟，原為民間私權糾紛，與潘孟安、屏東縣政府無關，但悠客馬術渡假村多次遭檢舉，涉嫌違規經營旅宿業、地上物違章建築等，且縣府稽查屬實後多次裁罰，其中違法民宿部分更勒令停業。

黃建嘉指出，縣府都依法稽查及處分，但梁牧養竟挾怨報復，藉文字、圖畫等方式虛構刊物內容，並召開記者會公然誣指潘孟安，意圖散布於眾，已構成加重誹謗。

屏東縣政府 潘孟安 疫情

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