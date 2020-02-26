影／南鐵東移案將宣判！徐世榮套「返校」金句狂酸政府

南鐵東移案纏訟2年餘，歷經10次準備庭，今天終於展開言詞辯論，長期關注土地正義的政大地政系教授徐世榮也專程南下聽庭，「想聽聽他們嘴巴講什麼話」，甚至引用電影「返校」的經典台詞「你是忘記了，還是害怕想起來」，反酸台南市府唬弄社會。全案辯論終結，訂於4月8日下午4點宣判。

今天南鐵東移案原有75名居民提告，如今有1人具狀撤告，其餘74人繼續打訴訟。高雄高等行政法院今天下午2點半開言詞辯論庭。

兩造今針對行政院拍板的核定案是否具有公益性、必要性展開攻防。反南鐵東移一方主張，東移計畫已侵害居民的房地財產權及憲法保障的居住遷徙自由，卻未舉辦聽證會供居民完整表達意見；然而，台南市府委任律師主張，由於該些土地並非農業用地，原本根據都市計畫法，審議不需考慮徵收的公益性、必要性，在場一片譁然，律師又補充說，「但後續都委會都有再多考量」。

辯論雙方爭執不休，兩造陸續提出計畫工程圖、現場勘驗照等證據，加強論述東移案的必要與否。今辯論庭長達4小時，直到將近下午6點半才結束；全案言詞辯論終結，訂在4月8日下午4點宣判。

開庭前反南鐵東移自救會再度在法院前舉旗幟抗議。反南鐵東移自救會理事長陳致曉再質疑，從內政部、台南市府、鐵道局完全拿不出證據，無法實際證明南鐵東移的公益性、必要性，「到目前為止都是口頭說說」。

徐世榮也表示，南鐵東移案可謂「國家重大建設計畫」，但政府卻拿不出任何資料替自己辯護，「這實在滑天下之大稽」；政府隨便掛個重大計畫，就能任意剝奪人民基本尊嚴、生存權跟財產權，進行土地掠奪、投機炒作，讓權貴、派系累積財富。「這叫國家重大建設計畫嗎？」，痛斥政府唬弄、欺騙社會。