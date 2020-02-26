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影／南鐵東移案將宣判！徐世榮套「返校」金句狂酸政府

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
南鐵東移案將宣判，長期關注土地正義的政大地政系教授徐世榮也專程南下聽言詞辯論庭。記者賴郁薇／攝影
南鐵東移案將宣判，長期關注土地正義的政大地政系教授徐世榮也專程南下聽言詞辯論庭。記者賴郁薇／攝影

南鐵東移案纏訟2年餘，歷經10次準備庭，今天終於展開言詞辯論，長期關注土地正義的政大地政系教授徐世榮也專程南下聽庭，「想聽聽他們嘴巴講什麼話」，甚至引用電影「返校」的經典台詞「你是忘記了，還是害怕想起來」，反酸台南市府唬弄社會。全案辯論終結，訂於4月8日下午4點宣判。

今天南鐵東移案原有75名居民提告，如今有1人具狀撤告，其餘74人繼續打訴訟。高雄高等行政法院今天下午2點半開言詞辯論庭。

兩造今針對行政院拍板的核定案是否具有公益性、必要性展開攻防。反南鐵東移一方主張，東移計畫已侵害居民的房地財產權及憲法保障的居住遷徙自由，卻未舉辦聽證會供居民完整表達意見；然而，台南市府委任律師主張，由於該些土地並非農業用地，原本根據都市計畫法，審議不需考慮徵收的公益性、必要性，在場一片譁然，律師又補充說，「但後續都委會都有再多考量」。

辯論雙方爭執不休，兩造陸續提出計畫工程圖、現場勘驗照等證據，加強論述東移案的必要與否。今辯論庭長達4小時，直到將近下午6點半才結束；全案言詞辯論終結，訂在4月8日下午4點宣判。

開庭前反南鐵東移自救會再度在法院前舉旗幟抗議。反南鐵東移自救會理事長陳致曉再質疑，從內政部、台南市府、鐵道局完全拿不出證據，無法實際證明南鐵東移的公益性、必要性，「到目前為止都是口頭說說」。

徐世榮也表示，南鐵東移案可謂「國家重大建設計畫」，但政府卻拿不出任何資料替自己辯護，「這實在滑天下之大稽」；政府隨便掛個重大計畫，就能任意剝奪人民基本尊嚴、生存權跟財產權，進行土地掠奪、投機炒作，讓權貴、派系累積財富。「這叫國家重大建設計畫嗎？」，痛斥政府唬弄、欺騙社會。

徐世榮套了一句電影「返校」經典台詞，「你是忘記了，還是害怕想起來」，直指政府不敢暴露資料，「今天很想知道台南市府如何辯護，想聽聽他們嘴巴講什麼話」，希望台灣社會能好好認識了解所謂國家重大建設計畫。

反南鐵東移自救會理事長陳致曉質疑公部門完全無法證明南鐵東移的公益性、必要性。記者賴郁薇／攝影
反南鐵東移自救會理事長陳致曉質疑公部門完全無法證明南鐵東移的公益性、必要性。記者賴郁薇／攝影

徐世榮

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