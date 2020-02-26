「倒頭栽」強塞入鐵桶棄屍中橫 桶屍案兇嫌判2個死刑

經營麻將賭場的楊鴻儒與富有楊女交往，認為楊女的同居男友陳彰客是絆腳石，心萌殺機，還不滿賭客賴光雄懷疑他詐賭要檢舉，5年前下藥迷昏兩人，再以「倒頭栽」強塞入鐵桶，棄屍於中橫，一審依殺人罪將他判處兩個死刑，禠奪公權終身；台中高分院審理時，他依然否認犯罪，二審不採信，認定他殘酷無人性，可能再侵害他人的生命權，判決將他的上訴駁回。可上訴三審。

二審審理時，楊鴻儒（68歲）否認殺害陳彰客、賴光雄，但兩人最後接觸的人都是楊，且遭置於鐵桶內並丟棄山區，楊分別將2名被害人機車停放高鐵站附近以故佈疑陣，而綠色鐵桶、藍色鐵桶分別經尋獲後內有被害2人屍體，死因均因窒息死亡，且遺體內有Stilnox安眠藥劑成分。

楊鴻儒先前確有取得相當數量安眠藥劑，休旅車確採得綠色、藍色漆痕，經鑑定與本案鐵桶桶身成分相符。警方介入調查後，楊鴻儒即速往南部山區躲藏、出售休旅車、不再使用他的行動電話等急為逃匿滅證等情事，合議庭認定楊鴻儒先後殺害2人，因此將楊的上訴駁回。

合議庭審酌，楊鴻儒先後剝奪被害人2人生命，視他人生命若草芥，所為屬情節最重大之罪，所生危害甚鉅，犯罪慎思密慮，行兇手法更係駭人觀聽，犯後否認犯行，未與被害人家屬和解。

法官囑託嘉義長庚紀念醫院鑑定結果，認定楊鴻儒具反社會型人格，無法遵從社會規範，有侵略及攻擊性，道德感薄弱，會為私利而詐欺或傷害他人，犯錯不覺得後悔，反而會合理化自身行為，會將犯行原因歸咎於他人，不自覺有錯，對被害人及家屬均無歉疚感，雖經長期矯正，仍未能改變其思維邏輯與行為模式，且變本加厲，認定他有與社會永久隔離之必要。

判決書指出，楊鴻儒因與陳彰客、賴光雄有怨隙，2015年6、7月間，以邀約遊玩為由，駕駛休旅車從台中市烏曰區住處外出，行車途中下藥迷昏兩人，再駕車折返住處。

楊嫌在住處庭院空地，將昏睡中的兩名被害人都以頭上腳下方式，強行塞入綠色、藍色鐵桶內，並緊鎖頂蓋，再由不知情的友人杜男、何男、賴男協助將兩名被害人運往中橫，將鐵桶推落山谷，致被害人因處於密封鐵桶內窒息死亡。

合議庭查出，楊鴻儒曾經營大理石及從事鍍模、仲介等，與兩名被害人均是朋友關係，僅因聽聞陳彰客的女友經濟條件優渥，亟欲追求楊女，而對被害人陳彰客心生妒意。

楊鴻儒另對被害人賴光雄，因認遭其設局詐賭而動輒聲稱欲向警方檢舉、及阻撓賭客入場怨忿，而心萌殺機，以相偕出遊名義使被害人毫無戒心，在車內下藥迷昏兩人後，塞入鐵桶，棄屍於中橫。