解凍張榮發基金會1億元付中山獎學金 全案將言詞辯論

黨產會認定國民黨永豐銀帳戶內財產為不當黨產而凍結，國民黨前年4月向黨產會申請許可，要以帳戶內餘款及張榮發基金會尚未支付給國民黨的1億元，支付中山獎學金1690萬元遭拒，提告救濟。台北高等行政法院今下午準備程序終結，將擇期進行言詞辯論。

黨產會不准許申請後，國民黨提出申復，申復理由列舉中山獎學金不僅造福國民黨員，還包括民進黨前黨主席許信良等人士，顯見獎學金的設立是為增進公益，但黨產委員決議駁回。

許信良在1967年獲得國民黨中山獎學金，赴英國愛丁堡大學深造。不過，1977年時任台灣省議員的許信良因參選桃園縣長，在無法取得國民黨提名情況下自行參選，遭國民黨開除黨籍。

黨產會指出，國民黨指中山獎學金是為增進公共利益，但委員會會議依國民黨檢附資料，認為中山獎學金受獎者應支持國民黨政策與理念，這項獎學金是國民黨為儲備人材之用，難認合於增進公共利益，因此決議駁回。

國民黨委任律師張少騰主張，受獎人是否改變其政治立場與獎學金無關，可自由做任何政治服務，只約定要返國服務，具有公益性。

黨產會委任律師李荃和反駁，依中山獎學金契約書第11條規定，受獎人應履行黨的義務、支持黨的活動並積極參與，受獎人明顯不是為公益而是為黨服務。

庭末，法官鍾啟煌諭知全案準備程序終結，將擇期進行言詞辯論。本案為繼永豐銀帳戶凍結案後，第二件可望宣判的黨產相關案件。