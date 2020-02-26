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黨產會追徵大孝大樓7.8億元 法院暫不停止審理

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
黨產會認定大孝大樓為不當取得財產，去年對國民黨追徵7.8億多元，國民黨不服提告。本報資料照。
黨產會認定大孝大樓為不當取得財產，去年對國民黨追徵7.8億多元，國民黨不服提告。本報資料照。

黨產會認定大孝大樓為不當取得財產，去年對國民黨追徵7.8億多元，國民黨不服向法院聲請停止執行，台北高等行政法院認為本件金額頗鉅，日後若進行賠償，國家將負擔過重，裁准停止執行追徵。本案訴訟今下午開庭，法官認為其餘3件停審的黨產案與本件無關，不構成本案停止訴訟事由。

黨產會去年5月間決議，認定國民黨以違反法令等悖於政黨本質及民主法治原則方式，取得台北巿中正區愛國東路100號、102號大樓（大孝大樓）及其坐落土地並已移轉他人，追徵其價額共計7億8275萬8715元。

國民黨不服提起撤銷訴訟並聲請停止執行。北高行去年7月23日開庭調查。合議庭審理後，認為原處分關於執行追徵房地價額，將對國民黨造成難於回復的急迫損害，且經利益權衡後，停止該部分的執行，對公益尚無重大影響，今年2月4日裁准聲請。

本案訴訟今下午開庭，由於2004年國民黨已將大孝大樓原址房地賣給民間公司，大樓已被拆除而滅失，黨產會無從取回房地，因此處分應從國民黨其他財產追徵相等價額。

國民黨主張，當時是民眾服務總社公開標售，後來才賣給國民黨，土地登記就是買賣，若要追繳，應該去找民眾服務總社才對，這件「轉售」性質是買賣。黨產會則認為是「借名登記」。

法官鍾啟煌請黨產會委任律師林俊宏，針對國民黨主張應判斷第三人是善意（不知情）或惡意（知情）取得，再具狀表示意見。庭末諭知將擇期續行準備程序。

黨產會 國民黨

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