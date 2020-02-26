航警官陸女色戒版涉貪 法院判決17年6月

被稱「航警版色戒」的桃園機場X光機貪汙案，目前停職的航警局航空保安科已婚2線3星警官孫一鳴涉嫌接受中國太子黨旗下「同方威視」公司已婚女業務李委霖色誘，從中收賄306萬元，掩護中國劣質Ｘ光機得標，影響國際機場維安，桃園地檢署2016年7月將孫依貪汙罪嫌追加起訴，桃園地院今天下午宣判，孫一鳴應執行有期徒刑17年6月、褫奪公權10年，犯罪所得186萬元沒收。

同案被告投標廠商蔡依仁，判決應執行有期徒刑5年8月、褫奪公權2年，部分無罪。

桃園國際機場2014年起陸續採購裝設號稱符合美國防恐認證的新型Ｘ光機後，海關查驗人員發現新Ｘ光機輸送帶會突然停機、螢幕全無影像大瑕疵，檢調調查，自2009年起負責機場X光機採購案的航警局航空保安科股長的孫一鳴涉嫌重大。

檢調查出，中國「同方威視」公司台灣區經理李委霖（36歲）獲悉孫長期承辦X光機採購案後，即施展美人計向孫色誘成功，2人自2013年起發展地下情，甚至相偕出國旅遊，李女會傳鹹溼簡訊及極力配合性愛、拍下性愛照片，讓孫無法自拔，從而涉嫌護航採購中國「同方威視」製造的劣質X光機使用。

檢方複訊時，孫否認不法，但交通部民航局指孫採購的劣等X光機為中國民航局CAAC認證，與預算要求符合美國運輸安全署新規格不同，檢察官以孫身為採購人員，竟因與李女關係護航採購，將孫依貪汙罪嫌提起公訴，李委霖潛逃出境通緝中。