機車和機車擦撞男騎士逃逸 警追捕到案原來是酒駕

卓姓男子今天騎機車經過台中市梧棲區，和騎機車邱姓女子相撞，邱女受傷，警方到場時，卓男立刻騎車逃，被警方追捕到案，查出是酒駕，依公共危險罪嫌移送法辦。

今天中午12點58分，台中市梧棲區中央路一段發生車禍，三十五歲卓姓男子騎機車，和三十三與邱姓女子騎重機車碰撞，邱女腳部雙手擦傷，送醫治療，警方接獲報案後，立即前往現場處理，卓男看見警方到場，立即騎車逃逸，警方沿路尾隨到中央路一段517號前，卓男因轉彎減速被警方攔停，遭壓制在地，當場酒測後，有酒精反應，調查後依法移送台中地方檢察署偵辦。

警方呼籲，社會大眾酒後不開車、開車不喝酒，多利用指定駕駛或搭乘計程車返家等替代方式，遵行醉不上道的守法觀念。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康