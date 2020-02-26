曾扮司法黃牛被除名 「羅律師」繼續執業違法遭起訴

一名葉姓婦人因被吸金集團詐騙，透過友人介紹請來「羅律師」協助求償，過一陣子心想官司無望，便跟「羅律師」表明想退費，慘遭拒絕而提告詐欺。台北地檢署查出，羅男原本確實有律師執照，但10幾年前就因擔任司法黃牛被懲戒除名，不具律師資格，今依違反律師法等罪將他起訴。

檢方調查，葉婦接連碰上「美的世界時報公司」、「鼎立集團（秦庠鈺）」吸金案，檢察官陸續將集團成員起訴後，她透過友人介紹認識「羅律師」，雙方簽訂契約以每次5000至1萬元，共6萬元為報酬撰寫「民事聲請支付命令狀」，並向法院聲請強制執行。

2019年間，葉婦眼見求償無門，決定不繼續走訴訟程序，希望羅男還錢，但被拒絕而控告對方涉嫌詐欺。檢警原先懷疑是民事債務糾紛的「假性財產詐欺」案件，但仔細比對雙方契約後發現羅男手中的版本，比葉婦的多幾條嗣後加註的條文，包括葉婦同意委託羅男另找律師協助處理訴訟事物。

據了解，羅男辯稱，自己收受當事人支付的款項後另找「律師團」處理訴訟業務。不過，「律師團」名單內的正牌律師，否認提供任何法律服務。

檢方查出，羅男原是執業律師，但在10多年前因在刑事案件中擔任司法黃牛被法院判刑確定，經律師懲戒委員會決議懲戒羅男除名處分，早已不具律師資格，卻仍辦理訴訟業務，因此依違反律師法、詐欺等罪將他起訴。