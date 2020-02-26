興富資訊違法經營地下期貨 檢調搜索約談8人
調查局台北市調查處接獲檢舉，指「興富資訊」公司未經金管會允許，透過網路或APP下單方式，違法招攬會員經營地下期貨，市調處今天持搜索興富資訊公司等8處地點，約談該公司李姓、朱姓等8名主管、員工到案，預計晚間移送台北地檢署複訊，全案依違反期貨交易法偵辦。
據調查，李姓、朱姓男子被控於2017間，成立興富資訊公司，招攬民眾投資地下期貨，投資標的為美國道瓊指數、那斯達克指數、黃金原油等能貴金屬類、能源類期貨商品，每口收取150元至500元不等手續費。
此外，「鑫合國際」公司負責人周聖軒被控2015年至2017年間，涉嫌違法對外招收會員，從事代客操作外匯保證金、提供投資期貨建議等服務。
調查局北機站2月中發動偵查，周聖軒今日到案，檢方訊後被依違反期貨交易法，諭令周聖軒15萬元交保並限制出境、出海。
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