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婦人植13顆牙爛11顆食不下嚥暴瘦 密醫確定要賠66萬元

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導
示意圖／ingimage
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密醫簡百淞替陳姓婦人植13顆牙，但其中11顆植體周圍反覆發炎流血，她食不下嚥，瘦到30公斤，一審認為簡沒有牙醫師資格，依醫師法判他3年6月徒刑，二審減判為2年6月徒刑，案件上訴中。民事部分，一審判賠66萬餘元，台灣高等法院今駁回上訴確定。

陳婦主張，2015年9月26日、10月10日、11月8日在北投福仁牙醫做植牙手術，1個多月間，簡百淞和不明人士陸續替她植入13顆牙，術後傷口發炎化膿，上下顎骨11顆植體周圍炎、骨髓炎。

簡2013年自菲律賓就學返台，取得的菲律賓西北大學（LUCEUM-NORTHWESTERN UNIVERSITY）學歷需先經教育部學歷甄試通過，才能參加牙醫師考試，但他沒向教育部、衛生福利部申請學歷採認，經營的福仁牙醫也不是衛福部許可從事臨床進修或教學的機構。

簡百淞稱自己是「西北大學牙醫博士」，依法可擔任實習醫師，可以在指導醫師的指示下做醫療行為，他都是在「林偉剛」、「林以文」醫師指導下進行，陳姓婦人的植牙手術不是他做的，是林以文找來的醫師替她植牙。

士林地方法院一審發現簡2009年間替病患施打麻醉藥、根管治療、安裝假牙時，沒有牙醫資格，也沒取得西北大學牙醫學歷，遑論以實習醫師名義在醫師指導下從事醫療行為。士院審酌簡百淞是福仁牙醫的實際經營者，曾因違反醫師法遭判刑，卻不知悔改，再次冒名合格醫師身分執行醫療業務，判刑3年6月；二審撤銷原判決，改判簡2年6月徒刑，沒收69萬不法所得。

民事部分，陳婦求償醫療費用、交通費、假牙費、精神慰撫金等共148萬餘元，士林地院去年6月一審判簡百淞應賠償66萬餘元，高院二審認為原審認定沒有違誤，駁回上訴，全案確定。

醫師 牙醫 教育部

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