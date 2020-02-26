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想去武漢幫忙無用 中影案蔡正元再限制出境8個月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
國民黨副秘書長蔡正元夫婦因中影案被訴、限制出境，法官日前開庭審查有無再限境的必要，蔡正元出庭說，他對協助武漢台商返台有益處，不該再被限境，「否則是國家的損失」。圖／報系資料照片
國民黨副秘書長蔡正元夫婦因中影案被訴、限制出境，法官日前開庭審查有無再限境的必要，蔡正元出庭說，他對協助武漢台商返台有益處，不該再被限境，「否則是國家的損失」。圖／報系資料照片

國民黨副秘書長蔡正元夫婦因中影案被訴、限制出境，法官日前開庭審查有無再限境的必要，蔡正元出庭說，他對協助武漢台商返台有益處，不該再被限境，「否則是國家的損失」，台北地院審酌認為，蔡正元、蔡妻洪菱霙仍有限境必要，裁定2人繼續限制出境、出海8個月。

不過，蔡正元因案偵查中遭羈押禁見，交保後被裁定每周一、周五傍晚到台北市警南港分局南港派出所報到1次，法官審酌訴訟進度後，予以解除。

蔡正元本月5日開庭時說，他1月24日接受武漢台商陳情，因不能去大陸，所以向美麗島電子報董事長吳子嘉說，因被限制出境，所以處理比較慢，「如果我沒被限制出境，早就可以去大陸處理」，法官如果繼續對他限境，不但是對他個人的傷害，也是國家的損失。

不過，法官裁定指出，審酌中影侵占案卷證資料，蔡正元、洪菱霙涉嫌重大，蔡正元前有在美求學的經歷，而洪菱霙在香港的銀行仍存有百萬元美金，2人有足夠能力、資源在國外長期停留。

裁定說，蔡正元、洪菱霙所涉犯罪金額非微，恐有後續被追償風險，基於趨吉避凶，他們在面臨重罪訴追及刑罰執行時，可能萌生逃亡境外、脫免刑責的動機，有理由認為他們有逃亡之虞。

此外，蔡正元、洪菱霙雖然辯稱均遵期到庭，但中影案尚在準備程序階段，衡酌司法實務經驗，偵、審遵期到庭卻不顧國內事業、財產及親人棄保潛逃出境者，還是不勝枚舉，基於確保審判順利目的，裁定蔡正元、洪菱霙自本月起再限制出境、出海8個月。

蔡正元 中影 台商

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