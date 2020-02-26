影／謠傳阿公店小姐確診新冠肺炎 警逮造謠女送法辦

台北市萬華區日前有人散佈謠言，稱華西街一間阿公店內，有坐檯小姐確診新冠肺炎，警方循線追查造謠者，昨天傳喚37歲王女到案，詢後依違反傳染病防治法送辦。

據了解，王女2月7日透過通訊軟體群組謠傳，指稱萬華區某間阿公店坐檯小姐被確診新冠肺炎，造成酒客、店家恐慌；業者進一步釐清，發現遭影射患病的小姐為台灣人，近期未赴大陸地區，也沒有身體不適症狀，純粹是遭人憑空造謠。

警方聞訊後介入調查，發現造謠者是37歲的王女，昨天傳喚王到案時，王則辯稱自己聽到友人談論此事，才發文提醒大家小心防疫，未料引起軒然大波，警方詢後依違反傳染病防治法送辦。

警方提醒，防疫是現階段重要工作，民眾如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，並切勿任意散播、轉傳，以免觸法。