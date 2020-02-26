國防部採購F-16V戰機 網友批執政黨亂搞屬合理評論

國防部採購F-16V戰機，引發議論。國防部不滿數名網友去年在臉書發文批評「執政黨亂搞，有天理嗎？」等語，通報刑事局將羅姓男子等6人依違反社會秩序維護法移送，法院裁定不罰；國防部另依侮辱公署罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方認為軍購案具公共利益，屬對可受公評之事的合理評論，今不起訴6人。

2019年3月間，有媒體報導「美吃台夠夠 逼我買天價武器還不許喊痛」，引發部分網友發文質疑。羅姓、黃姓、許姓、何姓、余姓、伍姓男子等6人，2019年間於不同時間、地點，各自在臉書發表質疑國防部購買F-16V戰機的言論。

去年8月27日，羅男在臉書發文，「台灣買F-16V戰機的均價比英國買F35還貴，另外彈藥還要另外購買，大家覺得執政黨這樣亂搞，有天理嗎。」、「敬告世界各國請注意，請勿對台宣戰，台灣F-16V一架37億，打壞了你們賠不起。」

國防部發現數名網友發文後，認定其散布不實謠言，足以影響公共安寧，向刑事局舉發違法社會秩序維護法，由刑事局函送各法院簡易庭裁處。

法官認為，網友發文是針對國防軍購費用過高所做的評論及單純反應，應屬憲法保障言論自由範疇，內容也不足以認定已使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，因此裁定不罰。

國防部另向北檢提告，指羅男等6人言論涉犯侮辱公署罪，但檢查官調查後也認為，軍事採購具公共利益，黃男人等言論是針對可受公評之事的合理評論，因此不起訴6人。