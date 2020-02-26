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18歲女大學生偷產女 掐死嬰丟醫院垃圾桶判8月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院認18歲吳姓女大生犯產後殺女嬰罪及遺棄屍體罪，應執行8月，緩刑2年，可上訴。記者邵心杰／翻攝
台南地院認18歲吳姓女大生犯產後殺女嬰罪及遺棄屍體罪，應執行8月，緩刑2年，可上訴。記者邵心杰／翻攝

18歲吳姓女大學生未婚懷孕，想做人工流產，卻猶豫不決而拖延，直至去年6月間突感下腹疼痛，在學校淋浴間產下女嬰，但因女嬰啼哭，她害怕被發現，以手摀住其口鼻、掐住脖子而窒息死亡。室友誤以為她身體不適，陪同赴醫院就醫，吳女將已死女嬰裝入塑膠袋內，丟棄在醫院垃圾桶內而被查獲。台南地院認她犯產後殺女嬰罪及遺棄屍體罪，應執行8月，緩刑2年，可上訴。

台南地院審酌，女大生行為時年齡、知識程度、犯罪動機、目的、手段及所生的危害，及犯後坦承犯行深表悔悟等一切情狀，認她犯產後殺女嬰罪，處6月徒刑，又犯遺棄屍體罪，處6月徒刑，應執行8月徒刑，可易科罰金。

院方也認為，女大生沒有前科，犯後表示悔悟 ，相信經追訴審判後，當知警惕而無再犯之虞，給予緩刑2年，緩刑期間交付保護管束。

檢警調查，去6月20日晚間10時，突感下腹疼痛，在學校淋浴間，產下女嬰。吳姓女大生甫滿18歲，無力撫養女嬰，且因女嬰啼哭，惟恐他人發現，以手摀住女嬰口鼻，再持蓮蓬頭水柱沖擊口鼻，最後掐住女嬰脖子，導致其呼吸衰竭、窒息，當場死亡。

女大生坦承犯刑，痛哭失手殺了親生女嬰，後悔不已。男友則表示，知道女友懷孕一事，但因2人都是學生，無力撫養小孩。女大生室友案發當時，發現她身體不適，淋浴間留有血跡，隨即送她到醫院就醫。

女大生驚慌又擔心產女被發現，暗中將女嬰裝進塑膠袋內，佯稱是隨身物品攜帶，在室友陪同下搭計程車到醫院就診。她向醫護人員佯稱經痛出血，護理人員懷疑她是產後大出血，驗孕也呈陽性反應，但當事人未承認懷孕，醫院擔心是子宮外孕，將女大生轉到醫學中心。

醫學中心婦產科醫師診斷，認女大生是生產後的出血症狀，她才坦承剛剛生產。經調閱監視器後，證實女大生將已死亡的女嬰裝入塑膠袋內，丟棄在急診室內垃圾桶內。

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