台北分署拍賣208副名牌太陽眼鏡 一副500元

行政執行署台北分署定下月3日下午3時舉行「123聯合拍賣會」，當日有太陽眼鏡、汽車、珠寶、高爾夫球具、藝術擺飾品等動產及多筆不動產進行拍賣及變賣；分署人員提醒，為控管肺炎疫情，請到場民眾全程配戴口罩，民眾如無法親自應買，可以採通訊投標方式採買。

台北分署說，本次拍賣會再次推出TOD’S、COACH、Levis等名牌太陽眼鏡共208副，採均一價，每副只要500元，此外，慈禧太后最愛的碧璽及LEXUS LS600HL車款，也將在這次拍賣會重新登場。

分署說，對於想到果嶺揮桿的民眾，本次有3組球具上架，每組變賣價1萬1000元起標，拍賣會場另有多件藝術擺飾品、玉器、畫作，最吸晴的是26萬元的三彩玉彌勒佛、18萬元的勝利女神銅像。