中正預校實習幹部磚頭砸死同學 賠500萬判6年4月

中正國防幹部預備學校前年7月驚傳互毆事件，擔任實習幹部的羅姓男學生疑為阻止同學間糾紛，演變他與陳姓同學衝突，羅竟涉撿磚頭重砸陳的後腦杓，導致重傷昏迷多個月成植物人，同年12月20日死亡。羅姓學生審理時以500萬和解，高雄地院減刑後，依犯重傷害致人於死罪判6年4月徒刑。可上訴。

判決指出，受害者陳姓學生當時僅17歲，送往國軍高雄總醫院已無呼吸、血壓、心跳及雙眼瞳孔放大，緊急插管治療恢復生命跡象，再實施開顱手術，但仍持續持續重度昏迷而意識不清，依賴呼吸器，5個多月後，醫師評估無法恢復，家屬選擇安寧緩和醫療。

全案發生於2018年7月16日，陳姓學生早上6點40分，跟另名王姓同學發生衝突，18歲羅姓學生見狀將兩人拉開，不過之後羅發現陳將王拉往廁所，趕緊去阻止，不料羅疑因此對陳產生不滿，隨後7點半，羅從外面撿拾磚頭，拿進教室後，便重砸陳的後腦勺。

王姓學生出庭證稱，當天在餐廳拒絕幫陳姓同學倒奶茶後，陳叫擔任實習幹的羅姓同學指定他去倒垃圾，他不斷拒絕，結果陳就賞他巴掌，羅趕緊把他拉走；之後陳一直把他推進廁所打算把門關上，羅擋住門口，陳還質問「關你什麼事」，羅回「大家都是同學，幹嘛這樣」，結果陳先出手賞耳光，就變成互毆；王指出，後來進教室沒目擊羅拿磚頭打人，看見抱著頭蹲在地板上。

另名李姓學生作證說，羅姓同學砸完後還說「一拳還一拳」便將磚頭放桌上，陳姓同學直喊「很痛，你在幹嘛！」原本陳一度要回擊，但疑頭太痛又轉身，此時羅還拿起磚頭說「你確定還要再來嗎？我手上有磚頭喔！」當羅拿磚頭走出教室再進來，有其他同學罵為何拿磚頭打人？羅回稱「他怎麼不想想，剛剛在廁所趁我不注意的時候打我」。

羅姓男子審理時辯稱，是去勸架，結果陳姓同學就揮拳毆打，使他非常氣憤，就拿磚頭進去教室打人，但只想造成傷害，沒有要致人於死。

合議庭認為，羅姓男子應能預見拿磚頭砸頭會造成重傷而死亡，不過無殺人意圖，考量他犯後從事鐵工，審理時以500萬元與被害人家屬和解，也先付150萬，給予減刑。