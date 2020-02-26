違法代操地下期貨 鑫合國際負責人周聖軒交保15萬元

「鑫合國際」公司負責人周聖軒被控2015年至2017年間涉嫌違法對外招收會員，從事代客操作外匯保證金、提供投資期貨建議等服務。檢調2月中旬發動偵查行動，周聖軒今日到案說明，訊後被依違反期貨交易法，諭令以15萬元交保並限制出境、出海。

今年2月18日，檢方指揮調查局北機站兵分7路搜索鑫合公司等處，並約談陳姓、張姓講師等7人到案，訊後依違反期貨交易法諭令陳、張等5人各以5萬至10萬不等金額交保。檢調原本預計當天傳喚周男到案說明，但他因故未到案。

「鑫合國際」在2016年8月3日核准設立，地址位於台北市中山區長安東路二段。該公司登記為電腦設備安裝業、 國際貿易業、投資顧問業、管理顧問業等。

檢調接獲檢舉，指「鑫合國際」未經金管會許可，於2015年至2017年間，透過臉書粉絲專頁等網頁，對外招收會員，並給予會員由公司自行開發的一款手機APP分析軟體，讓會員藉由APP知悉講師告知可以下單哪張股票。

「鑫合國際」將會員分為白銀、黃金等級，會費分別為每季新台幣3000元、7500元；該公司非法從事代客操作外匯保證金、提供投資期貨建議等服務，從中收取一手美金30元手續費。

由於「鑫合國際」不具投顧資格，卻違法代客操作，被人檢舉。據悉，「鑫合國際」已不對外經營，檢調目前正在估算其不法所得及受害會員人數。