投資印尼飯店「租賃權」建案沒蓋成 九天資產挨告吸金

九天資產管理公司負責人林楠桂，被控於2014、2015年間舉辦大型說明會，招攬民眾投資印尼PT建商飯店取得「租賃權」，且保證收取「租金」獲利。事後，該建案卻無故停工，16名投資人血本無歸而提告林涉詐欺、違反銀行法等罪。台北地檢署查出，九天僅為代銷公司，真正資金流向印尼建商，今依罪證不足，不起訴林等4人。

三代均為房產世家的林楠桂，從小遠赴英國留學的他，曾任職過建築設計、建案工程開發以及創投等產業；「MyGo」則是新興房地產投資交易網路平台。

檢方調查，九天資產管理公司透過「MyGo.com」平台並舉辦大型說明會，吸引民眾投資海外建案，標的是飯店房間的「租賃權」，分為總統套房、一般等級的房型，民眾投資後即可獲得房客住宿的「租金」。

16名投資人指控，2014、2015年間，九天資產佯稱要投資印尼房地產，招攬民眾以每單位6萬美金，取得印尼PT建商即將開發的度假飯店各種房型「租賃權」，豈料該飯店一開始有動工，卻因不明原因停建，導致大家血本無歸，其中一名民眾投入60萬美金。

檢方查出，九天資產僅為代銷「產品」的業者，獲利是收取每次投資金額2％的服務費，投資人的資金是直接匯進印尼建商公司，並不符合銀行法經營收受存款的構成要件，在查無其他客觀事證之下，依罪證不足，不起訴林、林男的崔姓母親、陳姓員工、公司法人等4人。