筆電3c達人直播主 6倍高價炒作賣口罩遭法辦

桃園市一名陳姓男子（28歲）涉透過臉書「筆電3c達人直播拍賣網」兜售醫用口罩，價格高出政府定價，且吸引大量民眾匯款後卻無法出貨。台北地檢署昨指揮台北市調處，搜索營業處所及陳男直播處所，並約談陳男、參與直播販售口罩胞兄及蔡男到案，全案朝違反傳染病防治法、詐欺與刑法第251條等罪方向偵辦。

檢調接獲檢舉，指桃園市陳姓男子（28歲）透過臉書「筆電3c達人直播拍賣網」直播平台兜售號稱三層防護具醫療等級醫用口罩，50片販售1500元、平均單片售價30元，高於政府徵用口罩定價5元達6倍，再藉「買50片送50片」宣傳手法，吸引大量民眾購買、賺取暴利，卻因未有足夠口罩數量，致收受買家匯款後無法出貨。

檢調調查，陳男2月間在臉書「筆電3c達人直播拍賣網」上直播販售口罩，並多次宣稱該口罩為「三層防護」、「不是醫療等級、沒有效果、東西不用回來，錢退你」，又向買家表示「一千五百塊，一百個，五十個後寄」以買50片送50片手法提高買氣，並以「我是發災難財、國難財的達人好不好」等囂張行徑製造搶購氛圍。

辦案人員發現，自2月6日迄今口罩訂單總金額已達76萬元，販售數量近3萬片。北檢檢察官李建論昨指揮台北市調處，搜索「筆電3c達人直播拍賣網」位於新北市板橋區營業處所及陳男位於桃園市龍潭區直播處所。

搜索現場發現電腦中有大量網路訂單、買家付款紀錄及出貨單等，同時約談陳男、其胞兄、蔡男到案，全案朝違反傳染病防治法、詐欺與刑法第251條等罪方向偵辦，將循線進一步追查上游口罩來源及是否符合醫用口罩。