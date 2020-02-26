聽新聞
test
0:00 / 0:00
偷1張紙被法官判20天拘役 慣竊說不偷會壞運氣
嘉義市王姓慣竊日前開啟他人機車置物箱、發現沒東西，認為不偷會「壞運氣」，順手將車內1張保養紀錄表拿走，沒想到2日後被警盤查，發現王持有他人保養紀錄表，及日前偷的另1張行照，王向檢警坦承犯行被移送法辦，嘉義地院依竊盜罪各判處拘役20天，得易科罰金。
判決書指出，30歲王姓男子有多次竊盜前科，這次竊盜雖然沒得到財務，因認為竊盜沒得財物會壞運氣、而竊取本案物品，王犯後坦承犯行，被告人均不提告，2案各判處拘役20天。
承辦員警表示，王男為地方慣竊，經常會去翻找停在路邊的機車菜籃和行李置物箱，只要有東西就拿，而且拿完後都放在身上，認識他的員警依過去經驗，看到他就會提醒並盤查，最近還有員警查到他涉嫌偷拿他人卡片、鑰匙，和菜籃子裡面物品，但怎麼勸說王都改不掉偷竊習慣。
嘉義市警方呼籲，民眾騎機車外出一定要記得上鎖，機車置物箱要關好，不可放置財物或皮包， 離開時也不要將鑰匙等物品放在菜籃中，價值雖然不高，但被偷總是困擾。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言