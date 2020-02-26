偷1張紙被法官判20天拘役 慣竊說不偷會壞運氣

嘉義市王姓慣竊日前開啟他人機車置物箱、發現沒東西，認為不偷會「壞運氣」，順手將車內1張保養紀錄表拿走，沒想到2日後被警盤查，發現王持有他人保養紀錄表，及日前偷的另1張行照，王向檢警坦承犯行被移送法辦，嘉義地院依竊盜罪各判處拘役20天，得易科罰金。

判決書指出，30歲王姓男子有多次竊盜前科，這次竊盜雖然沒得到財務，因認為竊盜沒得財物會壞運氣、而竊取本案物品，王犯後坦承犯行，被告人均不提告，2案各判處拘役20天。

承辦員警表示，王男為地方慣竊，經常會去翻找停在路邊的機車菜籃和行李置物箱，只要有東西就拿，而且拿完後都放在身上，認識他的員警依過去經驗，看到他就會提醒並盤查，最近還有員警查到他涉嫌偷拿他人卡片、鑰匙，和菜籃子裡面物品，但怎麼勸說王都改不掉偷竊習慣。

嘉義市警方呼籲，民眾騎機車外出一定要記得上鎖，機車置物箱要關好，不可放置財物或皮包， 離開時也不要將鑰匙等物品放在菜籃中，價值雖然不高，但被偷總是困擾。