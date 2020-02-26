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被檢察官罵「豬隊友」 他求償百萬還批法官作證不實

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導
前檢察長林朝松（左）、檢察官林達（右）。記者林孟潔／攝影
前檢察長林朝松（左）、檢察官林達（右）。記者林孟潔／攝影

法治時報社長黃越宏不滿台北地檢署檢察官林達接受媒體採訪時，未經查證即以「施壓」一詞指他意圖影響幸福人壽案的審判結果，而對法官施壓，嚴重侵害名譽權，提告請求給付100萬元。台北地院今開庭，花蓮高分檢前檢察長林朝松到場聲援，黃越宏則批一審審理幸福人壽案法官江俊彥證詞不實，並大肆闡述自身文筆、寫作風格，認為自己僅單純採訪，沒有施壓關說司法。

黃越宏指出，他當時採訪江俊彥的重點在於程序不公問題，並沒有以差勤、加班費等詞施壓，反指是江俊彥抱怨工作量大、很累，他才附和提醒江俊彥要注意加班費問題；他另指江俊彥作證時證詞不實，批江俊彥是要幫週刊記者脫罪圓謊。

黃越宏說，他手中若有官員或政治人物不利證據，均是向檢察機關或監察院正是具名檢舉，例如黃世銘、蔡正元、陳明文300萬洗錢案等，他當初只單純採訪江俊彥，並立即作出報導，但林達卻抹黑、栽贓他。

林達反駁，黃越宏至今拿不出江俊彥差勤問題的證據，憑空質疑、施壓法官；他今天才是被告，「黃越宏一直講江俊彥說謊，這和我當被告有什麼關係？」若認為江俊彥作偽證，就應該另案提告，不應該在法庭上空講。

他說，憑黃越宏在司法界的風評，就是會施壓關說司法，另他聲請傳喚林朝松到庭作證，林朝松今也在場，可以證明黃越宏就是會關說施壓司法的人，「我對黃越宏的評論是真實，且完全是太客氣了」。法官認為林朝松和本案事實無關，因此沒有傳喚調查的必要。

林達表示，黃越宏先前曾遞狀撤告，但他不同意，若要他同意撤告可以，但有3個條件，一是黃越宏從此不再發行法治時報，二是不再以電話或類似方式就個案聯絡司法官，三是黃越宏不能未經通報擅闖法官、檢察官辦公室攀談。

林朝松今也發聲明指出，黃越宏長年假採訪名義出入司法機關和首長辦公室，專挑社會矚目大案關說，若黃越宏出自分受利益而為之，已觸犯刑責，破壞司法風氣。

林朝松表示，林達直言批露黃越宏涉及關說，實屬仗義之詞，未料卻被黃越宏反控侵害名譽，殊非事理之平，因此他到場聲援力挺，希望司法公正審理，以昭是非曲直。

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