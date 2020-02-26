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神秘客扯張顯耀「共諜」 黃昭順挨告獲無罪

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
國民黨前立委張顯耀（中）、黃昭順（左二）去年都有意角逐2020立委參選資格，一度鬧出抹黑風波，黨內初選結果由黃昭順勝出。圖／本報系資料照
國民黨前立委張顯耀（中）、黃昭順（左二）去年都有意角逐2020立委參選資格，一度鬧出抹黑風波，黨內初選結果由黃昭順勝出。圖／本報系資料照

國民黨前立委張顯耀黃昭順去年角逐2020立委選舉提名資格，但在電話全民調開跑前，「第二區黨部」群組流傳「當共諜無罪？張顯耀時任副主任 陸高官：要好好獎賞他！」的新聞連結，且張貼者是「黃昭順3」。張顯耀懷疑黃昭順惡意抹黑，怒告她妨害名譽，但橋頭地院無法證明黃昭順就是發文者，近日判黃無罪，可上訴。

張顯耀指控，共諜案早就不起訴確定，但對手黃昭順為了讓他無法贏得黨內初選，去年5月15日在群組內惡意散播「當共諜無罪？張顯耀時任副主任 陸高官：要好好獎賞他！」新聞連結，「完全子虛烏有」，明顯是惡意抹黑行為，意圖使人無法通過國民黨初選。

張顯耀提告黃昭順加重誹謗罪，並附上「黃昭順3」在「第二區黨部」群組張貼新聞連結的截圖、群組成員名單截圖、「黃昭順」邀約「黃昭順3」加入群組的截圖為證，以及張顯耀涉共諜案經檢察官認定罪嫌不足處分不起訴的新聞稿。

然而，黃昭順到庭不爭執有人曾在群組張貼該新聞連結，但急否認「不是我」，堅稱不是該門號實際使用者，否認犯加重誹謗；黃還進一步表示，張顯耀既然身為政治人物且擬參與國民黨立委初選，操守本來就可受公評，發文者只是貼出新聞報導連結，屬於言論自由範疇，讓群組成員判斷章是否適任立委，算不上違法行為。

雖然黃昭順的名片上印有該支門號，但黃昭順堅稱不是該門號使用人，橋頭地院傳喚相關證人，進一步比對釐清得出，名為「黃昭順3 」的帳號應與名為「Kao」的帳號使用者是同一人。法官審理認為，張顯耀的舉證無法證明「黃昭順3 」使用者就是黃昭順。

雖然張顯耀還向法院聲請傳喚前國民黨主席朱立倫到庭作證「共諜案獲不起訴」一事，但法官認為，他的舉證不足以證明「黃昭順3 」的真實身分，無法判定黃昭順有參與散佈該貼文，也無從認定黃與發文者有犯意聯絡，無須再進一步認定黃是否涉及誹謗，判黃昭順無罪，可上訴。

黃昭順 張顯耀

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