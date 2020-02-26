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逾期越籍移工趁酒興高歌 渾然不知移民官登門

聯合報 / 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導
嘉義縣東石鄉某移工宿舍聚集違法外來人士，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前晚間登門查察，2名逾期停留的越南籍男子，喝茫了渾然不知移民官到場。記者黃晴雯／翻攝
嘉義縣東石鄉某移工宿舍聚集違法外來人士，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前晚間登門查察，2名逾期停留的越南籍男子，喝茫了渾然不知移民官到場。記者黃晴雯／翻攝

嘉義縣東石鄉某間移工宿舍，聚集違法外來人士喝酒、唱歌，影響社區安寧，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前晚間登門查察，2名逾期停留的越南籍男子，因喝茫了渾然不知移民官到場，仍興高采烈歡唱，直到數小時後，清醒時才驚覺被查獲，表情震驚，令移民官啼笑皆非。

嘉義縣專勤隊日前在接獲線報，由隊員勘查後，晚間前往查察，當移民官登門至宿舍時，現場5名外籍人士仍不動聲色，直敘飲酒高歌，絲毫沒發覺移民官已站在身後。

經逐一查核身分，發現2名越南籍男子已在台逾期停留，在被移民官帶回隊部的路上，在酒精薰陶下，欲罷不能，持續高歌歡唱。

2名越籍男子接受移民官詢問時，坦承分別是1至2年前入境來台並逾期停留，期間四處打零工，遭查獲當日，因寒流來襲，提早返回住處與朋友們吃飯小酌。

被問及當天是否知道移民官登門查察，他們無奈苦笑，當時喝茫了並未發現，事後也不停向移民官分享，「台灣的金門高粱很好喝」，專勤隊將在調查非法工作情事完畢後，依法將2位越籍男子執行遣返。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，將持續加強查處在臺非法外來人口、非法雇主、非法仲介及其他違規違法案件，提醒國人勿貪圖一時方便，聘僱、媒介或容留失聯移工或其他非法外來人口從事工作，否則觸法遭受裁罰，將悔不當初。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義縣東石鄉某移工宿舍聚集違法外來人士，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前晚間登門查察，2名逾期停留的越南籍男子，喝茫了渾然不知移民官到場。記者黃晴雯／翻攝
嘉義縣東石鄉某移工宿舍聚集違法外來人士，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前晚間登門查察，2名逾期停留的越南籍男子，喝茫了渾然不知移民官到場。記者黃晴雯／翻攝

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