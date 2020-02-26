小資女健身房「輕適能」無預警倒閉 自救會提告詐欺

主攻小資女市場的「輕適能」健身房全台15家分店本月初無預警倒閉，股東、員工組自救會今上午赴台北地檢署提告，指執行長賴志欽、營運長吳佳倫避不見面、吸金5000萬元，多達1萬6000名會員受害，涉犯詐欺、背信、違反商業會計法等罪。

自救會發起人郭姓男子表示，輕適能在7年前由賴志欽等人創辦，並在2017年開始以開放加盟為名對外大量募資，賴打著健身名人名號，經常受邀上媒體分享創業經驗，近3年募得約5000萬元，包括「輕適能」在內，陸續創立3個品牌，全台有15家分店，以雙北市為大宗。

不料，賴志欽卻在去年底告知股東資金有缺口，接著遲發薪資，今年1月底大量關店、裁員，在資金不透明的情況下把台北市、新竹各2家分店轉給其他業者接手。

李姓女股東表示，當初是看賴志欽在媒體上形象良好，擁有年度百大經理人頭銜，才去參加募資說明會，營運長吳佳倫在說明會中不斷強調自己有如「經營之神」，接手5家同業轉虧為盈，業績成長200％，又保證短期內回本，才會把血汗錢投入，竟血本無歸。

1月才因促銷加購課程的陳姓女會員說，沒料到2月過完年，要約課的時候才發現「輕適能」倒閉，且完全沒有任何公告，後來承接的業者也撇清關係，大約有上萬名會員權益受損，損失金額高達上千萬元。

自救會呼籲檢調盡速調查，將賴、吳兩人限制出境，並傳喚執行長秘書張倩瑋、行政總務經理王湯正釐清案情。