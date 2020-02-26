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批藍營擋修法挨告 陳吉仲獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
國民黨立委曾銘宗認為農委會主委陳吉仲去年在臉書發文內容不實，控告陳吉仲及轉傳的沈姓網友等2人涉妨害名譽，北檢不起訴。本報資料照。
國民黨立委曾銘宗認為農委會主委陳吉仲去年在臉書發文內容不實，控告陳吉仲及轉傳的沈姓網友等2人涉妨害名譽，北檢不起訴。本報資料照。

國民黨立委曾銘宗不滿農委會主委陳吉仲去年在臉書發文，質疑國民黨團「無理由」阻擋防疫及農產品加工法案過關，認為內容不實，影響他及國民黨團聲譽，涉嫌抺黑他，控告陳、轉傳的沈姓網友等2人涉妨害名譽。台北地檢署認為調查後，依罪嫌不足，今不起訴2人。

去年11月15日，立法院審議「動物傳染病防治條例部分條文修正案」、「農產品生產及驗證管理法部分條文」，國民黨黨團不附理由提案交付黨團協商。兩法案均於去年12月3日三讀通過。

11月15日下午，陳於臉書粉絲專頁發文「對國民黨無理由阻擋防疫及農產品加工法案表達強烈遺憾」，當中指出，「原本應該是沒有任何爭議的重要法案，卻被國民黨完全不附理由提案交付黨團協商，進入1個月冷凍期。」

陳表示，「我實在不明白，這兩個單純為了農漁民及全國消費者福利的法案，國民黨為什麼要毫無理由地來技術性阻擋？」更宣示「農業的進步不應該被政治影響。不管政治如何干擾，我們為台灣農漁民及消費者爭取權益的決心，都絕對不會改變！」

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗提告陳涉妨害名譽，指陳基於個人政治色彩，刻意顛倒是非，張貼內容不實文章，故意詆毀其名譽，並致生損害。

陳吉仲在三讀通過當天回應，他只是陳述事實；如果曾銘宗要對他提告，那告的就是他背後的所有台灣農民。檢方調查後，認為陳吉仲、沈姓網友罪嫌不足，今給予2人不起訴處分。

陳吉仲 曾銘宗

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