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「最貪女科員」索賄2億逆轉判無罪 最高院撤銷發回更審

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導
王玉升。本報資料照片
王玉升。本報資料照片

新北市汐止區公所民政課視導王玉升被控2013年「放水」同意祭祀公業「保儀大夫」申請規約備查，再透過「白手套」李昌諭，協助祭祀公業蔡宏昇以6億餘元轉賣給欣偉傑建設公司，王、李從中索賄2億餘元，一審依違背職務收賄罪判王玉升13年徒刑，但二審認為沒有對價關係，改判無罪；最高法院認為判決理由前後矛盾，且事實調查未盡，撤銷原判決，發回更審。

王玉升多年前才匿名檢舉前汐止市長黃建清因祭祀公業保儀大夫案收賄，黃符合速審法規定，更二審減刑判6年徒刑，案件上訴中。未料，王玉升仍敵不過祭祀公業土地買賣的龐大利益，2013年明知自身公務員身分，找來李昌諭當「白手套」，居間協助蔡宏昇轉賣土地，雙方談妥扣除稅金、地上權處理費等，王、李可得2億3115萬多元。

欣偉傑建設公司同意以6億1500萬元價碼，向蔡買祭祀公業保儀大夫名下的土地，但建商認為，王、李未妥善處理土地地上權，只願支付4000萬元，引起2人不滿，李事後向法院提告，要求建商支付剩餘1億8000多萬元。

王、李、蔡到案均否認犯行，王訊時供稱，土地買賣過程中她未拿任何利益，李拿到4000萬後也沒有拿錢酬謝，「我沒有拿到任何佣金」，但她在法院審理時卻說，所得的金額都是應得的「仲介費」、李給錢是要她協助保管財物，「李有叫我幫他玩六合彩，我都是玩六合彩把錢花掉了」。

一審認為，王供詞前後不一，顯見有卸責之意，指出王身為民政課視導，卻利用職務之便，違反備查規約又收受大量賄款，且王犯案前才匿名檢舉前市長貪汙案，「卻不以同等標準要求自己，玩弄曲解法律」，依違背職務收賄罪判13年徒刑，褫奪公權5年。

但二審認為，汐止區公所依法對祭祀公業無暫緩受理或不予備查的裁量權限。在此前提下，王玉升簽請會辦單位准予備查是「依法行政」，且李昌諭與蔡宏昇簽訂土地買賣授權書時，王女並沒有承辦祭祀公業業務，無對價關係，不構成「依違背職務收受賄賂罪」，改判無罪，但王玉升身為公務員，所為明顯違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範等規定，應受行政責任追究。

判決一出，引起外界熱議，認為「高院判決標新立異」，且黃建清貪汙案尚未定讞，但至今都是有罪判決，當初王玉升檢舉黃建清，「她怎麼可能不知道這是違法？」同樣手法怎會不算犯罪。

案件上訴，最高法院認為，原判決未釐清王玉升憑何種法規認定蔡宏昇合法處分祭祀公業保儀大夫名下土地，且判決理由前後齟齬，另未詳盡調查即採對王玉升有利認定，論斷王玉升是依法行政，無檢察官起訴的違背職務或登載不實情事，因此認為事實未明瞭，仍有近一步調查釐清的必要，撤銷原判決發回更審。

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