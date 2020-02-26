監理站人員勾結驗車黃牛 兩人涉貪汙被起訴

台北市監理所車輛管理科前何姓公務員，涉於2017年間勾結陳姓驗車黃牛耍手段使不合格車輛順利獲得過戶資格。台北地檢署今依貪汙治罪條例違背職務、不違背職務受賄、行賄罪起訴何、陳等2人，由於驗車屬實質審查，僅起訴何公務員登載不實罪，另不起訴李姓業者。

依照機關規定，5年以上車輛每年定期檢驗1次，小型車收取450元規費、大型車則是600元；10年以上的小型車每年定檢2次，首次收取450元規費，第2次為300元。此外，要取得車輛過戶資格，必須定期檢驗之外，還得另行檢驗，產生不肖人士從中牟利空間。

檢方調查，2017年初，何姓公務員勾結陳姓驗車黃牛，把未經核准的改裝車輛及不符合資格車輛，以另一台合格車代驗方式闖關，取得驗車資料。陳姓驗車黃牛向二手車商收取代驗費用後，再與何朋分。

2018年7月20日，北檢指揮調查局搜索何住所等5處，並約談何等3人、傳喚2人作證。複訊後依違反貪汙治罪條例諭令何以20萬元交保併限制出境、出海；另兩名業者各以10萬元交保。

檢方查出，何、陳兩人透過李姓業者介紹認識，陳為使驗車順利，除了買早、午餐討好何，何通過驗車後，陳在每輛車中塞1000至2000元報酬，兩人為長期供養關係。

檢方傳喚多名車主、代辦業者等人作證並調閱驗車記錄，從何、陳兩人經手上百台車輛，分析出其中4輛不符合資格卻放水過關，有2輛是改裝車、2輛是以另一台合格車代驗方式闖關，何共獲2萬元不法所得。

據了解，兩人坦承犯行。檢方認為，以另一台合格車代驗取得核准資格，屬貪汙治罪條例違背職務行、受賄罪，其他裝車架、引擎c.c加大等改車部分，涉犯不違背職務行、受賄罪，今依法起訴。

由於驗車屬實質審查，公務員須判斷真實與否，因此僅起訴何公務員登載不實罪，陳、李被控使公務員登載不實部分，另給予不起訴處分。

檢方另查出，何於2017年5月1日調任嘉義，陳還跑去嘉義與他繼續配合，兩人違法使至少20輛車以另一台合格車待驗來通過檢驗，涉違背職務行、收賄罪，移交嘉義地檢署偵結起訴。