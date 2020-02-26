一張彩虹照讓不倫戀露饀 勸私奔等雲端親暱對話成鐵證

一名已婚女子與丈夫好友有情愫，丈夫在妻子舊手機雲端信箱兩人有「心好亂」、「妳真的要考慮一下私奔了」等親暱對話，認為配偶權受侵害，提告求償60萬元。妻子說，因丈夫外遇才請友人開導；友人辯稱對話可能被竄改捏造，都否認不倫戀。基隆地院認定2名被告相互表達愛慕之情，已達破壞婚姻程度，原告求償有據，判賠12萬元。全案可上訴。

丈夫提告說，2006年結婚，育有2女。去年8月他和好友釣魚時看到彩虹，好友拍下照片並傳給他。不久發現同張照片成為妻子臉書封面，懷疑兩人關係超過朋友分際。他質疑兩人是否有曖昧關係，友人心虛害怕，與父母共同出具切結書，保證不再與妻子見面。

去年9月他和兩個女兒到澎湖遊玩，小女兒的手機原由妻子使用，因頻有登入訊息，點入後發現信箱雲端留存妻子與友人親暱、超友誼對話。妻子說：「對不起！是我害你陷這麼深」、「心好亂…出事我們兩個都完了」、「現在是怕聊天紀錄被他抓到而已」。友人則留言「簽切結書之後，真的就不能害到我家人」、「妳真的要考慮一下私奔了」、「手機刪除乾淨」。

丈夫指出，兩人逾越男女分際，背地交往，侵害他的配偶法益，應負損害賠償責任，請求連帶賠償精神慰撫金60萬元。

妻子辯稱，丈夫有外遇，她想成全兩人，但丈夫未簽字辦理離婚。兩人暫時分居時，她向友人提及此事，對方勸她一度返家。再度分居時遭丈夫騷擾，她才又向友人尋求開導，兩人並無不正常男女關係。

被告的友人答辯，對話紀錄是否為他傳送已忘記，原告也可自創「備忘錄」上傳雲端，捏造或更改內容汙衊他人。他與好友妻子也是多年朋友，得知對方婚姻生變，確有以通訊軟體聯絡給予意見，希望她不要有做傻事，用詞是私下聊天的玩笑話，並無逾越兩性關係交往。

被告還說，有次被原告開車跟蹤，心生畏懼。後來母親接到原告電話說要到家中叫囂，兩人見面談判時，他遭原告毆打，還被搶走手機，最後寫切結書才拿回手機。

法官審理後指出，稱呼他人妻子「老婆」，並相互表達愛慕之情，顯非一般朋友會提及的話題，逾越社會一般通念容忍範圍，已達破壞婚姻共同生活圓滿安全及幸福程度，原告求償有據。

法官說，「手機刪除乾淨」等訊息與2名被告害怕相互聯絡之情，足證對話為2人所為。被告男子主張原告竄改捏造，未提出證據不採信。至於被告女子稱丈夫也有外遇，縱為事實，也非被告發展超友誼關係藉口，無礙法院判斷。審酌兩造社會地位、財產狀況及侵害程度，判被告賠償12萬元。