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2歲男童關廁所瘦骨如材餓死 舅舅被起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北市林姓酒店小姐（21歲）前年11月間因2歲兒子吵鬧竟將他關進廁所，她和蕭姓同居男友還在樓下夾娃娃，3天後才發現男童瘦成「皮包骨」身體蜷曲陳屍在廁所地板，身上沾滿排泄物。台北地檢署調查後，上月依遺棄致死罪嫌起訴林女、蕭男。檢方今依妨害幼童發展罪嫌，起訴林女胞兄。

林女胞兄在今年2月6日通緝到案，檢方聲請羈押獲准。

2018年11月9日晚間，北市發生一起兩歲男童疑遭生母餓死案。檢警勘驗現場，男童全裸，四肢僵硬蜷縮，宛如就像在母親子宮裡的姿勢，陳屍在一坪大的廁所地板，身上沾有糞尿，體重僅約6公斤重。經檢察官相驗，男童明顯營養不良，骨瘦如柴。

檢警調查，林女領有重大傷病卡，長相稚氣，在北市中山區的酒店上班。年紀尚輕卻已未婚生育2名子女，女兒2017年8月因早產、出生71天就死亡，2歲男童發展遲緩，原由在嘉義的外婆、姨婆照料。

男童舅舅9月北上找工作，把男童也帶到台北，借宿在林女及其同居男友住處。3個大人與男童擠在5坪大套房，平常她把和男友吃剩的麵包丟給孩子，只要孩子吵鬧，就被關進廁所，毫不關心，曾有3天沒餵小孩吃東西。

警方10日晚間將林女與蕭男移送北檢複訊，檢方還特別請林女的生母從嘉義北上，以便釐清狀況。檢警查出，身心及家境狀況都不佳的林女，只要男童吵鬧就關進廁所，疏於照顧導致營養不良，讓男童活活餓死。

檢方認定兩人涉嫌遺棄致死罪嫌，考量林女家庭狀況、身心因素，且自行打電話報案，沒逃亡、串證之虞，但因家境貧窮，沒有錢付交保金，責付林女生母帶回、限制住居於嘉義住處。蕭男則以3萬元交保，限制住居。後續交由社工介入處理。

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