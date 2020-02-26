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工廠小開在摩鐵硬上女友 賠146萬換緩刑4年

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
工廠小開阿偉去年帶女子小鈴至摩鐵飲酒，趁機性侵得逞，雙方以146萬元達成和解，小鈴同意給他緩刑。本報資料照
工廠小開阿偉去年帶女子小鈴至摩鐵飲酒，趁機性侵得逞，雙方以146萬元達成和解，小鈴同意給他緩刑。本報資料照

工廠小開阿偉（化名）去年帶女子小鈴（化名）至摩鐵飲酒，趁機性侵得逞，經被害人提告，阿偉坦承犯案，雙方以146萬元達成和解，小鈴同意給他緩刑，台中地院認阿偉與被害人和解，積極彌補被害人損害，依強制性交罪將他判刑2年，緩刑4年，罰他160小時義務勞務。

判決書指出，阿偉與小鈴是朋友關係，去年2月14日深夜，在中市大安區便利商店與她飲酒聊天，因已值深夜，他遂提議至中市大甲區御和園商務汽車旅館，繼續飲酒，她同意前往，至次日凌晨，他在摩鐵將她壓在床上，不顧她的拒絕，性侵被害人得逞，經小鈴提告，他坦承犯案。

合議庭法官，認阿偉僅因飲酒後，思慮未周，一時情慾失控玷辱小鈴，犯後與被害人達成和解，賠償小鈴146萬元，並寫悔過書，足見已盡力彌補誠意，縱處以最輕3年有期徒刑，就阿偉而言仍屬情輕法重，依刑法第59條規定，酌減其刑。

法官審酌，阿偉有悔悟之心，供160小時義務勞務，期能使他於義務勞務之過程中，他的行為所造成危害，培養正確法治觀念，以資警惕。

摩鐵 性侵 汽車旅館

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