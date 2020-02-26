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累犯酒駕致死逃逸 判8年多

聯合報 / 記者曾健祐／桃園報導
累犯的鄧姓男子酒駕撞死機車騎士，肇事後逃逸，被判八年八月徒刑。 圖／聯合報系資料照片
累犯的鄧姓男子酒駕撞死機車騎士，肇事後逃逸，被判八年八月徒刑。 圖／聯合報系資料照片

曾因酒駕遭判刑、吊照的鄧姓男子，喝到爛醉無照駕車上路，衝到對向撞倒鐵絲護欄，害路過的楊姓騎士閃避不及摔死，鄧肇事後逃逸回家，遭逮後酒測值達每公升一點五六毫克，還辯稱回家才喝酒；法院批鄧惡劣至極，依酒駕致死、肇逃等罪判他八年八月，可上訴。

鄧去年四月二十三日晚上七點多，開車行經蘆竹區速限四十公里的路上，卻以時速六十公里超速，還跨越雙黃線衝到對向護欄，後方楊姓騎士閃避不及撞上，人車倒地頭部受重創，緊急送醫仍宣告不治。

鄧肇事後見楊倒臥地上，不但沒替他叫救護車，竟棄車逃逸，還拜託路過的陳姓男子載他回去，對方答應但聞到鄧身上有濃厚酒味，載鄧回家後隨即報警，警方循線追到鄧住家，測得酒測值高達一點五六毫克。

法院審理時，鄧坦承撞路燈、鐵絲網，但否認酒駕致死及肇逃，辯稱是「回到家才喝酒」，還說事故當下認為楊的機車只是「輕輕滑倒」，與他無關，自己因當下傻住，只想到車上找手機、鑰匙，才急著回家聯絡拖吊車，並無肇事逃逸之意。

由於周遭監視器清楚拍下車禍過程，目擊的林姓民眾也證稱，看到騎士倒在馬路正中央，前方圍欄倒在騎士前面，有熱心指揮交通的人對鄧說：「你有喝酒，你不能離開」，鄧還回說：「是他自己撞上的，不關我的事」，當場邊講電話邊離開。

騎車載鄧的陳姓男子說，當時路過見鄧受傷，走路一跛一跛才問他是否需幫忙，載到一半才知有車禍，鄧自己也說開賓士撞到護欄。

陳因聞到鄧身上有濃厚酒味，認為肇事不能逃逸，且自己多事載鄧回家，事後隨即報案。

酒駕 車禍

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