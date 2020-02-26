打死舊愛新男友 無期定讞

男子駱奕豪不滿魯姓前女友和何姓男子交往，心生醋意而找朋友將何男強押進汽車後，載往郊外痛毆到何重傷昏迷，最後丟在苗栗公墓旁的山坡，警方發現時，何已氣絕身亡。最高法院依殺人罪判駱奕豪無期徒刑，另二名動手的黃達鴻、王健昌分別判十一年、十一年十月定讞。

判決指出，擔任保全的駱奕豪和十六歲魯姓女友分手後，見魯女和何男交往，又得知魯女計畫和何男一起出遊，心生不滿謀議殺人，二○一八年七月找來友人邱世韋、黃達鴻、王健昌幫忙教訓何。

邱等三人強押何上車，載至某產業道路旁。駱奕豪等再拿鐵製甩棍、徒手猛毆何男，導致何重傷昏迷；用黑色塑膠袋套住何的頭部及腳部，再用膠帶綑綁後推落苗栗縣某公墓山坡。警方循線找到何男，但早已身亡。