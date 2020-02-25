不用跑法院 新竹視訊諮詢開跑

新竹地方法院與新竹市政府3個區公所、新竹縣政府及竹縣13個鄉鎮市公所連線，即日起透過視訊連線方式提供「訴訟程序視訊諮詢服務」，節省等待及交通往返時間。

新竹地院昨舉行訴訟程序視訊諮詢服務啟用，目前新竹市3個區公所、新竹縣府及縣內13鄉鎮市公所、調解委員會建置視訊設備，可與法院連線，隨時提供民眾法律諮詢服務。視訊連線的好處在於可面對面諮詢、當場驗證文件資料，較能確實界定當事人的問題，使答詢內容更完整，彌補過去電話諮詢的局限。

新竹地院表示，視訊諮詢服務採現場抽號及預約登記，民眾可到現場向服務人員表示要現場諮詢，也可電話預約諮詢時間，在預約時間內至據點由服務人員引導視訊。

以往民眾若需要向法院諮詢，都必須親自跑一趟或打電話詢問，導致現場詢問民眾大排長龍或電話占線打不通，偏遠地區民眾若只是詢問簡易事項，到場還需耗費時間等待，很不方便。

新竹地院表示，結合地方政府資源，應用科技設備讓民眾能用視訊方式獲得訴訟程序諮詢服務，偏遠地區可就近獲得司法協助。