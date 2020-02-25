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糗！蘇嘉全告網友誹謗 警方卻找錯當事人民眾喊冤

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
立法院前院長蘇嘉全。圖／報系資料照
立法院前院長蘇嘉全。圖／報系資料照

王姓男子被控分享網友臉書文章，指稱立法院前院長蘇嘉全公款入私帳算貪汙，經蘇嘉全提告誹謗，警方雖循線找到王，但王喊冤分享的根本不是他，只是臉書名字和該用戶相同，檢方當庭勘驗確認涉案帳號雖和王名字一樣但照片不同，偵結予以王不起訴，並促請警方再調查真實涉案人。

桃園市刑警大隊移送指出，王男（39歲）明知臉書為多數人使用社群軟體，發言貼文需謹言慎行，但卻基於誹謗犯意，未經查證網路言論是否屬實。

去年9月20日就以臉書帳號，在「業力引爆」粉絲專頁分享魏姓網友貼文，內容為「蘇嘉全聲明財產申報3354萬是國慶公款非個人存款」、「哇！公款入私帳這算貪汙吧？這還蠻民進黨」等，足以毀損時任立法院長蘇嘉全名譽。

經蘇提告，警方循線找到這名王男，但王堅決否認犯行，辯稱該臉書帳號並非他本人，臉書匿稱本來就可以隨便取，他臉書相片和本件涉案人並不相同。

檢方開庭時，當場勘驗王男手機，發現他臉書帳號確實和涉案帳號相片不同，且涉案帳號名稱雖和王一模一樣，但照片和王也不相同，檢方再使用臉書搜尋系統，發現和王男、涉案帳號2個用戶並存，與王辯詞相符。

可見王所稱並非虛言，難認他有誹謗犯意，偵結予以不起訴，至於本件真正的涉案人，檢察官將再促請員警調查；另發文的魏姓網友，其真實身分現也由警方調查中。

蘇嘉全

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