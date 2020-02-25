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國賠案逆轉免賠 信義分局感謝法院支持員警執法

中央社 / 台北25日電

台北市警察局信義分局員警民國104年處理民眾糾紛，於醫院管束劉女帶回派出所，遭請求國賠。二審台灣高等法院今天改判免賠；信義分局感謝法院認同及支持員警執法作為。

全案起於信義分局處理民眾互毆案，向劉姓女子查訪劉女胞弟去向。員警認為女子情緒激動、不聽告誡，將女子壓制送醫，在醫院將女子上銬後帶回派出所，女子請求國家賠償。

一審台北地方法院認為，劉女在醫院急診病床躺臥，無任何言行舉動，員警施以管束無法律上依據，又以抬豬公方式抬劉女離開醫院，貶抑劉女人格，判賠新台幣12萬元，二審高院今天改判警方免賠。

信義分局今晚發布新聞稿表示，轄下五分埔派出所員警於民國104年7月間處理轄區永吉路糾紛案件，當時處理員警為預防他人生命、身體遭受危害，依法對劉女執行管束，但劉女事後以侵害其人格尊嚴、藉故施暴等理由請求國家賠償新台幣51萬餘元，並對執勤員警提出傷害、偽造文書等告訴。

其中，員警遭控刑事部分，經台北地檢署偵查終結不起訴處分；但劉女聲請再議，仍遭台灣高等檢察署駁回；另國家賠償部分，經台北地方法院一審判決信義分局員警屬不法侵害部分，須賠償劉女慰撫金12萬餘元。

信義分局說，在收到台北地院判決書後，為捍衛警方執法尊嚴及保障員警合法執行公權力等權益，即委任律師提出上訴，台灣高等法院於今天改判免賠，感謝法院認同及支持員警現場判斷與執法作為。

信義分局說，未來將持續教育員警執法技巧，並要求處理任何案件務必依法行政、嚴正執法，和注意比例原則；同時呼籲民眾應保持理性平和態度，配合及支持警察執法。

警察 台灣高等法院 偽造文書

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