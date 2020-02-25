國賠案逆轉免賠 信義分局感謝法院支持員警執法
台北市警察局信義分局員警民國104年處理民眾糾紛，於醫院管束劉女帶回派出所，遭請求國賠。二審台灣高等法院今天改判免賠；信義分局感謝法院認同及支持員警執法作為。
全案起於信義分局處理民眾互毆案，向劉姓女子查訪劉女胞弟去向。員警認為女子情緒激動、不聽告誡，將女子壓制送醫，在醫院將女子上銬後帶回派出所，女子請求國家賠償。
一審台北地方法院認為，劉女在醫院急診病床躺臥，無任何言行舉動，員警施以管束無法律上依據，又以抬豬公方式抬劉女離開醫院，貶抑劉女人格，判賠新台幣12萬元，二審高院今天改判警方免賠。
信義分局今晚發布新聞稿表示，轄下五分埔派出所員警於民國104年7月間處理轄區永吉路糾紛案件，當時處理員警為預防他人生命、身體遭受危害，依法對劉女執行管束，但劉女事後以侵害其人格尊嚴、藉故施暴等理由請求國家賠償新台幣51萬餘元，並對執勤員警提出傷害、偽造文書等告訴。
其中，員警遭控刑事部分，經台北地檢署偵查終結不起訴處分；但劉女聲請再議，仍遭台灣高等檢察署駁回；另國家賠償部分，經台北地方法院一審判決信義分局員警屬不法侵害部分，須賠償劉女慰撫金12萬餘元。
信義分局說，在收到台北地院判決書後，為捍衛警方執法尊嚴及保障員警合法執行公權力等權益，即委任律師提出上訴，台灣高等法院於今天改判免賠，感謝法院認同及支持員警現場判斷與執法作為。
信義分局說，未來將持續教育員警執法技巧，並要求處理任何案件務必依法行政、嚴正執法，和注意比例原則；同時呼籲民眾應保持理性平和態度，配合及支持警察執法。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言