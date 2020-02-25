媒體稱她「基隆的母親」 他回應「母親？母你娘」挨告

媒體報導稱基隆市議員宋瑋莉為「基隆的母親」，謝男回應「母親？母你娘」，被宋控告涉嫌公然侮辱罪。基隆地檢署偵結，採信謝的辯詞，指謝留言意在表達不認同宋是「基隆的母親」的意思，並非要侮辱宋，處分不起訴。

宋瑋莉表示，對檢方的認定感到遺憾，因為實在無法從被告簡短、粗鄙的留言，聯想到是對該篇文章的評論，而非針對她的惡意攻擊。期待台灣社會可以減少網路謾罵的風氣，多一點積極正面的聲音。

不起訴處分書指出，去年10月間有人將媒體報導轉貼到臉書社團，標題為「痛心疾首！宋瑋莉呼籲：給孩子更好的環境」，內文有「基隆的母親宋瑋莉平日勤跑基層……」等文字。謝男在貼文下方留言「母親？母你娘」，宋瀏覽後，控告謝涉嫌公然侮辱罪。

謝供稱，因為不認同記者撰寫的報導稱宋為「基隆的母親」，才會留言「母親？母你娘」，質疑宋是否有資格擔任「基隆的母親」，沒有要貶低宋的名譽，否認公然侮辱犯行。

檢方指出，「基隆的母親」一詞雖有「住在基隆的母親」、「關心基隆的母親」等意，但也有可能是指某位對基隆有卓越貢獻或地位崇高，甚至是庇佑基隆的女性。謝男辯稱不認同宋是「基隆的母親」，及屬個人情感或意見表達，用語縱然粗俗不雅或不適當，但難認意在侮辱宋。

檢方說，檢視貼文留言，不認同宋為「基隆的母親」，不只謝一人，採信謝的辯詞，以嫌嫌不足處分不起訴。