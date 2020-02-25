銅鑼鄉長被落選對手指賄選 台中高分院判當選無效定讞

苗栗縣銅鑼鄉長李瑞廷被落選的對手謝昌年提起當選無效，一審被苗栗地院判決當選無效，李瑞廷不服上訴二審，台中高分院今天宣判，合議庭綜合研析認曾男確是李瑞廷競選團隊的執行長，透過李姓樁腳向選民買票，且經李瑞廷的授意，因此將李瑞廷的上訴駁回。全案定讞。

針對二審「當選無效」的民事判決，李瑞廷表示他已透過律師得知結果，強調此案他覺得非常無辜，認為判決結果「司法不公」。

台中高分院行政庭長江德千表示，合議庭認定李瑞廷競選團隊的曾姓執行長，交付1萬7000元給李姓樁腳，其中1萬2000元，李姓樁腳以每戶3000元，向4戶選民買票賄選；另外的5000元，其中3000元作為李姓樁腳的買票賄款、另2000元是樁腳費。

二審合議庭綜合分析後，認定曾男是李瑞廷競選團隊的執行長，且有參與運作，並非是「掛名」，為李瑞廷向選民買票，且經李瑞廷授權，所以將李瑞廷的上訴駁回，判李瑞廷當選無效，全案定讞。