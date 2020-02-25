女控遭警掐喉重摔壓制受傷 北市信義分局逆轉免賠確定

劉姓女子指控5年前被台北市警信義分局五分埔派出所王姓警員掐住喉嚨、重摔壓制在地致傷，她被送至醫院後，副所長及其餘警員強行拉她下床上銬，並以「抬豬公」方式將她抬出醫院，她向信義分局請求國家賠償，台北地院一審判信義分局應賠償12萬餘元，案件上訴，台灣高等法院今逆轉改判信義分局免賠確定。

劉女提告主張，王姓警員2015年7月19日下午到她經營的童裝服飾店，執意阻擋在店門口，妨礙她做生意，更蓄意阻擋她外出，她不得已出手推王員一把，未料王員突然猛力掐住她的脖子，讓她幾近窒息，最後將她拖出店外摔倒壓制在地，使她左側頸部、手臂、前胸、腹部受傷疼痛。

劉女指出，她被救護車送醫後躺在病床上休息10分鐘，派出所副所長和數名警員突然出現在病床前，不明究理將她強行拉下床、上銬，並以抬豬公方式將她抬出醫院，帶往派出所保護管束，且在警車上用台語辱罵她「番仔」，導致她手臂、手腕紅腫，最後逼迫她簽署「查証身分同意書」、「保護管束通知書」，還附註她疑似有精神疾病，精神起伏過大等，貶損她的人格，要求給付醫療費、財物損失、營業損失和精神慰撫金，共51萬餘元。

信義分局抗辯，當天劉女在服飾店情緒激動，拿長衣架企圖衝撞，王姓警員以身體阻擋、勸戒未果，並礙於劉女是女性，不方便碰觸，只好壓制劉女；救護車到場後，劉女仍大吼大叫，到醫院也大吵大鬧，院方要求警方處理，警方只好將劉女帶往派出所冷靜，一切符合相關法規要求；檢方調查也處分不起訴確定。

台北地院一審認為，王員違法執勤造成劉女受傷，且劉女在急診病床上休息，並沒有任何言行舉動，警方率員上銬、拖拉下床，以抬豬公方式抬出醫院，認為不符合警職法，判信義分局應賠償12萬元。劉女、信義分局均提上訴，高院二審今天逆轉改判信義分局免賠，全案確定。